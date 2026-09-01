EUA voltam a bombardear Irã após pós Trump ameaçar atingir país ‘com força’

Ler Resumo





Os Estados Unidos lançaram novos ataques aéreos contra o Irã nesta terça-feira, atingindo Qeshm, Bandar Abbas e Sirik. A ofensiva, confirmada pelo Comando Central do Exército dos EUA, mirou alvos do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica após ameaças de Donald Trump e incidentes no Estreito de Ormuz, reacendendo as tensões na região.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Os Estados Unidos lançaram novos ataques aéreos contra o Irã nesta terça-feira, 1º de setembro, um dia após o presidente Donald Trump ameaçar atingir o país “com força”.

Explosões foram registradas na ilha de Qeshm, situada no Estreito de Ormuz, e nas cidades portuárias de Bandar Abbas e Sirik, de acordo com a mídia estatal iraniana.

“Hoje, às 13h (horário de Brasília), as forças americanas começaram a atacar alvos do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC) no Irã. Os ataques ocorrem após recentes tentativas do IRGC de atacar navios comerciais no Estreito de Ormuz e militares americanos enviados para a região”, afirmou o Comando Central do Exército dos EUA em comunicado.

Continua após a publicidade

O novo ataque ocorre após duas embarcações que transportavam petróleo da Arábia Saudita, grande aliada dos Estados Unidos na região, serem atingidas na noite de segunda-feira por projéteis de origem desconhecida enquanto navegavam pelo Estreito de Ormuz, segundo as empresas de inteligência e rastreamento marítimo Marisks e Kpler. Continua após a publicidade

Retomada das hostilidades

O bombardeiro desta terça-feira é o segundo lançado pelos Estados Unidos na guerra no Oriente Médio desde uma breve pausa nas hostilidades, que durou cerca de um mês. No último final de semana, ataques atingiram lançadores de foguetes iranianos na pequena ilha de Larak, segundo Washington, com objetivo impedir que o Irã instalasse mais minas marítimas no Estreito de Ormuz, poucos dias após anunciar que havia concluído a limpeza de explosivos na região. Trump insiste que seu país tem “controle total” da rota marítima e chegou a afirmar que o local era território americano.

Continua após a publicidade

A República Islâmica respondeu com ataques à Jordânia e aos Emirados Árabes Unidos, que teriam como alvo forças americanas, segundo Teerã. Foi aí que o presidente americano ameaçou bombardear o Irã fortemente. “Vamos atingi-los com força”, disse o republicano a um repórter da Fox News. “Haverá uma resposta”, completou.

Nesta terça, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, fez um aceno rumo a uma desescalada. Ele prometeu que Teerã retomaria imediatamente os compromissos para encerrar a guerra caso os Estados Unidos voltem ao protocolo de acordo, assinado em junho, estabelecendo um cessar-fogo e um período de 60 dias para a diplomacia.

Continua após a publicidade

“Declaro explicitamente que, se os Estados Unidos retornarem a seus compromissos em virtude do protocolo de acordo (… ), a república islâmica do Irã adotará imediatamente medidas recíprocas”, declarou Pezeshkian, às margens de uma cúpula regional no Quirguistão, onde ele deve se reunir com Vladimir Putin.

Em meados de junho, Teerã e Washington assinaram o chamado memorando de entendimento de Islamabad para acabar com os combates, iniciados em 28 de fevereiro com os ataques americanos e israelenses contra o Irã, que provocaram a morte do antigo líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei. Mas o acordo foi rompido no início de julho, com a retomada das hostilidades.