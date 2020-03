EUA vão suspender voos do Reino Unido e Irlanda por causa do coronavírus

O governo dos Estados Unidos anunciou neste sábado, 14, que vai suspender os voos do Reino Unido e da Irlanda para os EUA. A medida amplia as restrições de viagens com origem e destino para o país para tentar frear a pandemia causada pelo novo coronavírus. Na quarta-feira, Donald Trump já havia anunciado a suspensão de voos que saíam do espaço aéreo europeu (Espaço de Schenger). A medida causou grandes repercussões no mercado financeiro, preocupado com as consequências econômicas da restrição.

Na quinta-feira, as bolsas americanas caíram cerca de 10% e, no Brasil, o Ibovespa recuou quase 15% após passar por dois circuit breakers – parada forçada das negociações acionada após queda vertiginosa do índice. Na Europa e na Ásia, o tombo no mercado financeiro também foi forte.

Neste sábado, Trump confirmou que realizou o teste para saber se está contaminado com o novo coronavírus. Ele afirmou que se submeteu aos exames na noite de sexta-feira 13 e que o resultado deve estar disponível em “um ou dois dias”. A Casa Branca começou a medir a temperatura de todos que mantém contato estreito com Trump ou Pence e também daqueles que participam de reuniões com a cúpula do governo.

Nos Estados Unidos, o novo coronavírus já se espalhou por 49 estados e infectou mais de 2.100 pessoas. Pelo menos 48 mortes foram confirmadas. Nova York anunciou a primeira vítima fatal pelo Covid-19. Trata-se de uma mulher de 82 anos que tinha enfisema pulmonar.