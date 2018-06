EUA vão criar nova força militar espacial

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (18) que vai ordenar a criação de um sexto ramo das Forças Armadas do país, dedicado exclusivamente ao domínio americano na área especial.

“Não é o suficiente ter uma mera presença norte-americana no espaço. Nós temos que ter a dominância americana no espaço”, disse Trump, antes de reunir-se com os membros do Conselho Nacional do Espaço.

“Nós temos a Força Aérea e nós teremos a ‘Força Espacial’. Separadas, porém iguais. Será algo muito importante”, acrescentou.

Os EUA, no entanto, são membros do Tratado do Espaço Exterior, que impede o posicionamento de armas de destruição em massa no espaço e permite apenas o uso da Lua e de outros corpos celestes para fins pacíficos.

Na reunião, Trump também assinou uma diretiva sobre a gestão do tráfego e detritos no espaço.

Esses anúncios foram os movimentos mais recentes do governo dos Estados Unidos para impulsionar a exploração espacial americana. O governo do país quer mandar exploradores robóticos para a Lua no próximo ano, como um passo preparatório para envio de astronautas de volta ao satélite. Se o fizer, será a primeira vez desde 1972, disse uma autoridade da Nasa.

(Com Reuters)