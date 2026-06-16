EUA usam mesma tática de contrabando do Irã para retirar petróleo do Golfo, diz agência

As Forças Armadas dos Estados Unidos supervisionaram dezenas de transferências secretas de petróleo de navio para navio para manter o fluxo de exportações de energia do Golfo, segundo reportagem publicada pela agência de notícias Reuters, nesta terça-feira, 16. A operação na orla do Estreito de Ormuz emprega uma técnica de transbordo usada há muito tempo pelo Irã para contornar as sanções internacionais.

Dois locais específicos onde as transferências de petróleo ocorrem foram identificados por 11 pessoas familiarizadas com a operação – um na costa de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, e o outro no porto de Sohar, em Omã. As transferências teriam começado no início de maio e envolvido pelo menos 92 navios, de acordo com dados de navegação e imagens de satélite analisadas pela Reuters.

Segundo fontes ouvidas pela agência, o helicóptero militar americano Apache abatido pelo Irã em 9 de junho, fato que desencadeou bombardeios retaliatórios dos EUA, estava envolvido na missão,. Usando imagens de satélite, a Reuters contabilizou seis pares de navios-tanque agrupados em uma pequena área próxima ao porto de Sohar no dia em que o Apache foi abatido.

+ Trump diz que Ormuz será livre de pedágio; Irã afirma que acordo prevê taxas

A Reuters não conseguiu confirmar qual foi o papel do Apache na operação. Em resposta às perguntas da Reuters, um oficial de defesa dos EUA afirmou que nenhuma força do Comando Central está participando de uma operação de transferência de petróleo de navio para navio em alto-mar. Ambos os tripulantes foram resgatados por uma embarcação não tripulada, disseram autoridades americanas.

Continua após a publicidade

Como funcionam as operações

As operações de transferência americanas são controladas pelos militares dos EUA, disseram oito das fontes à Reuters, incluindo um contratista de segurança privada que esteve envolvido nas transferências.

Os petroleiros devem navegar até um ponto de encontro antes de chegarem ao estreito e, em seguida, escalonar suas partidas para que fiquem a cerca de 3.000 a 4.000 metros de distância um do outro, de acordo com uma das fontes, bem como imagens de satélite. Seus transponders estão desligados e suas luzes estão atenuadas, de acordo com quatro fontes.

Ao atravessarem o estreito, logo após a zona que o Irã delimitou como sob seu controle, os petroleiros se atracam ao lado dos navios receptores, que são petroleiros de grande porte (VLCCs), para iniciar a transferência de petróleo. Essas operações levam entre 24 e 40 horas para serem concluídas. Os petroleiros vazios então retornam pelo estreito e os VLCCs, agora carregados, seguem viagem.

+ França e Reino Unido estão prontos para missão militar no Estreito de Ormuz, diz Macron

Continua após a publicidade

Essa técnica de transferência entre navios tem sido usada pelo Irã há anos para contornar sanções, já que mascara a origem do petróleo. Os iranianos geralmente operam com um par de navios por vez, tanto para evitar a detecção quanto porque suas exportações antes da guerra eram relativamente pequenas. A operação liderada pelos EUA, que envolve transferências em massa, oferece aos produtores do Golfo maior proteção contra ataques retaliatórios iranianos, permitindo que transportem petróleo bruto, condensado e derivados para compradores internacionais.

Com base em imagens e dados, a Reuters calculou que pelo menos 90 milhões de barris de petróleo bruto e derivados podem ter transitado pela rede marítima desde o início de maio. Os volumes, considerando a capacidade de carga dos navios-tanque, ainda são pequenos em comparação com a média pré-guerra de cerca de 20 milhões de barris que passavam diariamente pelo estreito.

Estreito de Ormuz

A revelação da transferência entre navios se dá em meio ao acordo anunciado entre EUA e Irã para restabelecer a navegação no Estreito de Ormuz. O entendimento, no entanto, já mostra versões conflitantes.

Continua após a publicidade

Na segunda-feira, 15, o presidente Donald Trump afirmou que todos os navios poderão cruzar a principal rota petrolífera do mundo sem pagar pedágio. Horas antes, porém, o governo iraniano havia declarado que pretende cobrar taxas relacionadas a serviços prestados às embarcações que utilizarem a via.

Segundo Trump, navios já estão transitando por corredores estabelecidos na região e a reabertura completa da hidrovia depende apenas da remoção das minas instaladas pelo Irã durante o conflito recente. “Há uma caça às minas em andamento”, afirmou. “Até sexta-feira, estará completamente aberto.”

A declaração, porém, contrasta com a posição apresentada pelo Ministério das Relações Exteriores iraniano. Em entrevista à agência semioficial Tasnim, o porta-voz da chancelaria, Esmaeil Baghaei, afirmou que Teerã não pretende impor pedágios pelo simples trânsito das embarcações, mas que haverá cobrança por serviços oferecidos aos navios que cruzarem a região.

Continua após a publicidade

“Sempre afirmamos que não pretendemos cobrar pedágios de trânsito”, declarou Baghaei. “Mas serão cobradas taxas por serviços de navegação, proteção ambiental, seguro de navios e outros serviços necessários”, completou o diplomata iraniano.

Segundo Baghaei, os serviços seriam prestados conjuntamente pelo Irã e por Omã, país que divide com Teerã a soberania sobre o estreito. O porta-voz acrescentou que o governo iraniano mantém uma “profunda desconfiança” em relação aos Estados Unidos, apesar do entendimento alcançado.

Continua após a publicidade

A agência iraniana Fars afirmou que a cláusula sobre taxas marítimas foi incluída nos momentos finais das negociações. Segundo uma fonte não identificada citada pela publicação, o texto do memorando foi alterado para destacar explicitamente a soberania iraniano-omanense sobre Ormuz.

Cronograma contraditório

Nem mesmo dentro do governo americano há consenso sobre quando o tráfego será totalmente normalizado.

Enquanto Trump afirmou que Ormuz estará completamente aberto até sexta-feira, autoridades da Casa Branca apresentaram estimativas mais cautelosas.



Segundo um alto funcionário ouvido pela imprensa americana, o fluxo de navios deve voltar aos níveis anteriores à guerra “ao longo das próximas duas semanas”, embora já tenha ocorrido um “aumento substancial” da circulação.



Outra frente de incerteza envolve os benefícios econômicos prometidos ao Irã. Segundo autoridades americanas, nenhuma parcela dos ativos iranianos congelados foi liberada até o momento.

Washington admite discutir eventual alívio de sanções e até a criação de um fundo de reconstrução de até 300 bilhões de dólares para o país devastado pelo conflito, mas insiste que qualquer liberação dependerá do cumprimento dos compromissos assumidos por Teerã.

Trump também buscou diferenciar o entendimento atual do acordo nuclear firmado durante o governo Barack Obama, abandonado por ele em 2018. “É um documento muito poderoso, não como o documento de Obama, que era terrível”, afirmou.