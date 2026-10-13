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EUA: universidade proíbe festas de fraternidade em meio a investigação sobre estupro coletivo

Cornell anuncia novas medidas de segurança após reabertura de caso de 2024, em que ex-aluna acusa sete integrantes do grupo Chi Phi de abuso sexual

Por Sophia Paiva 13 out 2026, 16h42 | Atualizado em 13 out 2026, 17h14
Fachada de tijolos vermelhos com janelas retangulares e o letreiro The Cornell Daily Sun em letras brancas. Uma árvore frondosa com folhas verdes cobre parte do lado direito da imagem
Vista geral do prédio do Cornell Daily Sun em 12 de outubro de 2026, em Ithaca, Nova York. Autoridades da Universidade de Cornell continuam enfrentando um renovado escrutínio sobre a forma como lidaram com as acusações de estupro de 2024 envolvendo membros de fraternidades, após uma ação civil movida por uma ex-aluna em 16 de setembro de 2026 e a reabertura, pelo procurador-geral do Estado de Nova York, de uma análise sobre a resposta inicial da universidade. (Foto por ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP/AFP)
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EUA: universidade proíbe festas de fraternidade em meio a investigação sobre estupro coletivo Priorize VEJA no Google

A Universidade Cornell proibiu todas as festas e eventos sociais nas casas das fraternidades do campus pelo restante do ano letivo em meio a uma investigação sobre um caso de estupro coletivo envolvendo uma aluna da instituição. A medida foi anunciada em carta pelo reitor de Cornell, Michael Kotlikoff, nesta terça-feira, 13.

Em outubro de 2024, uma estudante identificada no processo sob o pseudônimo de Jane Doe, então com 20 anos, alegou ter sido drogada e estuprada por várias horas por sete membros da fraternidade Chi Phi dentro da sede do grupo. Na época, a universidade conduziu uma investigação interna, suspendeu a fraternidade e aplicou sanções (como suspensões e expulsões) a alguns dos homens, mas isso não levou a acusações criminais formais de imediato.

No mês passado, Jane Doe moveu uma nova ação civil contra a universidade, a fraternidade, sua própria sororidade e os sete estudantes, acusando-os de falharem em protegê-la e de punirem os envolvidos de forma insuficiente. Pouco depois, devido à pressão social e política, a promotoria local reabriu, também, a investigação criminal.

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“Passei as últimas semanas ouvindo alunos, professores, funcionários, pais, ex-alunos e membros do conselho, que compartilharam seus sentimentos de profunda conexão e compaixão com Jane Doe, raiva e frustração por isso ter acontecido em Cornell e indignação com a prevalência da violência sexual contra mulheres em nossa sociedade. Qualquer fraternidade que realizar uma festa ou evento social interno receberá uma suspensão de emergência imediata”, escreveu o reitor de Cornell nesta terça.

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Na carta, Kotlikoff afirmou ainda que a decisão serve para avaliar “como e se a vida nas fraternidades” pode continuar com segurança em Cornell. A instituição anunciou que vai oferecer mais apoio às vítimas de agressão sexual, como um profissional dedicado a ajudar as pessoas a denunciarem más condutas e outros processos dentro da universidade.

Detalhes do caso

A promotoria do condado de Tompkins, no estado de Nova York, reabriu no último mês a investigação sobre um suposto estupro coletivo envolvendo sete estudantes da instituição do prestigioso grupo Ivy League. O caso ocorreu em 2024 e voltou a repercutir após a apresentação, neste mês, de uma ação civil contra os acusados, a fraternidade Chi Phi e a própria universidade. O promotor Matthew Van Houten afirmou que as novas alegações serão analisadas e que o caso poderá ser levado a um júri de instrução.

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Na ação, apresentada em 16 de setembro, uma estudante não identificada afirma que foi pressionada a consumir álcool e drogas, incluindo cetamina e maconha, durante uma festa na sede da Chi Phi, em outubro de 2024.

Segundo a denúncia, ela ficou incapacitada e foi sexualmente agredida por integrantes da fraternidade durante horas. A mulher processa os sete estudantes, a universidade, a fraternidade e outros envolvidos, e pede indenização por danos que, segundo a ação, incluem graves consequências emocionais e psicológicas. As acusações ainda não foram julgadas.

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A investigação criminal havia sido encerrada sem acusações em 2024. Segundo Van Houten, a declaração prestada pela estudante à polícia universitária naquele ano descrevia o consumo de drogas e as relações sexuais como voluntários e consensuais e não mencionava que ela havia sido dopada contra a vontade ou violentada por um grupo.

O promotor afirmou que, diante daquele relato, não havia elementos suficientes para apresentar acusações criminais. Agora, porém, a promotoria decidiu reexaminar o caso após a divulgação das novas alegações.

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