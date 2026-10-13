EUA: universidade proíbe festas de fraternidade em meio a investigação sobre estupro coletivo

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A Universidade Cornell proibiu festas e eventos sociais nas fraternidades do campus pelo restante do ano letivo. A medida vem após a reabertura da investigação sobre um estupro coletivo de 2024, onde a vítima moveu uma ação civil contra a instituição e os acusados. A universidade busca reavaliar a segurança na vida universitária.

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A Universidade Cornell proibiu todas as festas e eventos sociais nas casas das fraternidades do campus pelo restante do ano letivo em meio a uma investigação sobre um caso de estupro coletivo envolvendo uma aluna da instituição. A medida foi anunciada em carta pelo reitor de Cornell, Michael Kotlikoff, nesta terça-feira, 13.

Em outubro de 2024, uma estudante identificada no processo sob o pseudônimo de Jane Doe, então com 20 anos, alegou ter sido drogada e estuprada por várias horas por sete membros da fraternidade Chi Phi dentro da sede do grupo. Na época, a universidade conduziu uma investigação interna, suspendeu a fraternidade e aplicou sanções (como suspensões e expulsões) a alguns dos homens, mas isso não levou a acusações criminais formais de imediato.

No mês passado, Jane Doe moveu uma nova ação civil contra a universidade, a fraternidade, sua própria sororidade e os sete estudantes, acusando-os de falharem em protegê-la e de punirem os envolvidos de forma insuficiente. Pouco depois, devido à pressão social e política, a promotoria local reabriu, também, a investigação criminal.

“Passei as últimas semanas ouvindo alunos, professores, funcionários, pais, ex-alunos e membros do conselho, que compartilharam seus sentimentos de profunda conexão e compaixão com Jane Doe, raiva e frustração por isso ter acontecido em Cornell e indignação com a prevalência da violência sexual contra mulheres em nossa sociedade. Qualquer fraternidade que realizar uma festa ou evento social interno receberá uma suspensão de emergência imediata”, escreveu o reitor de Cornell nesta terça.

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Na carta, Kotlikoff afirmou ainda que a decisão serve para avaliar “como e se a vida nas fraternidades” pode continuar com segurança em Cornell. A instituição anunciou que vai oferecer mais apoio às vítimas de agressão sexual, como um profissional dedicado a ajudar as pessoas a denunciarem más condutas e outros processos dentro da universidade.

Detalhes do caso

A promotoria do condado de Tompkins, no estado de Nova York, reabriu no último mês a investigação sobre um suposto estupro coletivo envolvendo sete estudantes da instituição do prestigioso grupo Ivy League. O caso ocorreu em 2024 e voltou a repercutir após a apresentação, neste mês, de uma ação civil contra os acusados, a fraternidade Chi Phi e a própria universidade. O promotor Matthew Van Houten afirmou que as novas alegações serão analisadas e que o caso poderá ser levado a um júri de instrução.

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Na ação, apresentada em 16 de setembro, uma estudante não identificada afirma que foi pressionada a consumir álcool e drogas, incluindo cetamina e maconha, durante uma festa na sede da Chi Phi, em outubro de 2024.

Segundo a denúncia, ela ficou incapacitada e foi sexualmente agredida por integrantes da fraternidade durante horas. A mulher processa os sete estudantes, a universidade, a fraternidade e outros envolvidos, e pede indenização por danos que, segundo a ação, incluem graves consequências emocionais e psicológicas. As acusações ainda não foram julgadas.

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A investigação criminal havia sido encerrada sem acusações em 2024. Segundo Van Houten, a declaração prestada pela estudante à polícia universitária naquele ano descrevia o consumo de drogas e as relações sexuais como voluntários e consensuais e não mencionava que ela havia sido dopada contra a vontade ou violentada por um grupo.

O promotor afirmou que, diante daquele relato, não havia elementos suficientes para apresentar acusações criminais. Agora, porém, a promotoria decidiu reexaminar o caso após a divulgação das novas alegações.