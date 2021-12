EUA ultrapassam 800.000 mortes por Covid-19

País mais afetado no mundo pela pandemia de Covid-19, os Estados Unidos ultrapassaram nesta terça-feira 15 a marca de 800.000 mortes pela doença, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Além disso, os EUA também contabilizam mais de 50 milhões de contágios desde o início da pandemia.

A Califórnia é o estado com mais mortes, com 75.599, seguido por Texas (74.959), Flórida (62.073), Nova York (57.724), Pensilvânia (34.731), Illinois (29.985) e Geórgia (29.735). Quanto a contágios, a Califórnia também lidera, com 5,8 milhões, logo à frente de Texas (4,39 milhões), Flórida (3,72 milhões) e Nova York (2,86 milhões).

A campanha de vacinação foi acelerada nos últimos meses no país, onde 72,2% da população já recebeu a primeira dose, 61% completou o esquema vacinal original e 27,2% recebeu a dose de reforço, de acordo com os dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Ômicron

Segundo dados do CDC, a variante Ômicron já é responsável por 2,9% dos casos de Covid-19 nos Estados Unidos. Segundo o órgão, a mutação está se espalhando rapidamente e pode causar uma grande onda de casos já em janeiro.

O primeiro caso nos EUA foi detectado em 15 de novembro em uma pessoa que havia viajado anteriormente para o exterior. Na maioria dos casos, a infecção pode ter ocorrido durante viagens nacionais e estrangeiras, em eventos públicos de massa e em casa.