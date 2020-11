EUA ultrapassam 10 milhões de casos de Covid-19

Os Estados Unidos passaram, nesta segunda-feira, 9, dos 10 milhões de casos de Covid-19. O número de pacientes segue em avanço no país, com mais de 100.000 casos registrados diariamente. Ao todo, o país soma 238.031 mortes pela doença.

Após atingir a marca de 100.000 casos diários na quarta-feira 4, os EUA bateram quatro recordes consecutivos de novas infecções, segundo a universidade Johns Hopkins. O pico anterior havia sido em outubro, com 99,8 mil casos diários, meses depois do primeiro caso registrado, em 21 de janeiro deste ano.

O novo recorde de casos também acontece no mesmo dia em que a Pfizer anunciou que sua vacina na fase de testes é 90% eficaz contra o novo coronavírus. Esta eficácia de proteção ao vírus foi alcançada sete dias depois da segunda dose da vacina e 28 dias após a primeira, informaram o grupo farmacêutico americano e a empresa alemã de biotecnologia BioNTech em um comunicado conjunto.

O anúncio provocou uma alta das bolsas europeias e americanas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou a novidade como uma “grande notícia” e, junto com seu vice, Mike Pence, disse que a vacina era fruto da administração da Casa Branca, apesar de a Pftizer e a BioNTech terem afirmado que não fazem parte do plano de aceleração do desenvolvimento do imunizante patrocinado pelo governo americano.

O presidente eleito Joe Biden, por sua vez, destacou um novo sinal de “esperança” com a notícia. Nesta segunda, Biden também anunciou a criação de uma nova força-tarefa contra a Covid-19 no país, que é o mais afetado pela pandemia no mundo.