EUA: Tiroteio em escola no Missouri deixa dois mortos e sete feridos

Por Matheus Deccache Atualizado em 24 out 2022, 16h40 - Publicado em 24 out 2022, 16h38

Um atirador abriu fogo em uma escola de artes cênicas no estado do Missouri, Estados Unidos, nesta segunda-feira, 24, causando a morte de duas pessoas e ferindo outras sete antes de ser morto em uma troca de tiros com a polícia, disseram as autoridades locais.

De acordo com o comissário interino do Departamento de Polícia Metropolitana de St. Louis, uma mulher adulta veio a óbito no hospital e uma adolescente morreu na Central Visual and Performing Arts High School, local do tiroteio. A instituição compartilha um campus com outra escola de ensino médio, a Collegiate School of Medical and Bioscience.

O suspeito, que ainda não foi identificado, tinha por volta de 20 anos e chegou na escola por volta das 9 horas, pouco depois do início das aulas. Segundo o comissário, as portas estavam trancadas antes que o atirador, que estava com uma “arma longa”, conseguisse entrar. A polícia não explicou como ele obteve acesso às instalações e as motivações do crime ainda não foram esclarecidas.

Cori Bush, deputada democrata eleita pelo Missouri, prestou solidariedade aos estudantes e professores da instituição e disse que estava pronta para ajudar no que fosse necessário.

Já o deputado estadual Peter Merideth, cujo distrito inclui o campus da escola, disse por meio do Facebook que estava orando pelos alunos e funcionários, incluindo sua sobrinha, que é professora da escola.

A Central Visual and Performing Arts High School, com cerca de 380 alunos matriculados, e a Collegiate School of Medical and Bioscience, com cerca de 260 alunos, são escolas secundárias em um cruzamento movimentado no sul de St. Louis.

