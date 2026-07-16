EUA terão teste obrigatório de testosterona para militares anualmente, diz secretário de Defesa

O Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou nesta quarta-feira, 15, a realização de exames anuais obrigatórios de testosterona para militares a partir dos 30 anos de idade. Segundo ele, a iniciativa visa combater a deficiência de testosterona e permitir que as tropas atuem em seu “desempenho máximo”.

“É um fato cientificamente comprovado que, à medida que envelhecemos, os níveis de testosterona frequentemente diminuem de forma natural”, disse ele em um vídeo divulgado nas redes sociais com a legenda “High-T Department” (Departamento de Alta Testosterona, em tradução livre).