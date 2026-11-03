EUA terão primeiro senador abertamente gay da história

O democrata Chris Pappas venceu a disputa pelo Senado em New Hampshire, nesta terça-feira, 3, e se tornou o primeiro homem abertamente gay eleito para a Casa na história dos Estados Unidos. Deputado federal por quatro mandatos, Pappas derrotou o ex-senador republicano John Sununu.

Pappas, de 46 anos, cresceu trabalhando no restaurante da família em Manchester, aberto em 1917. Depois da faculdade, atuou como legislador estadual, tesoureiro do condado e conselheiro executivo estadual antes de ser eleito para a Câmara dos Deputados.

A campanha de Pappas, no entanto, não dedicou muito tempo a enfatizar esse marco. Embora seu marido estivesse presente em alguns de seus eventos de campanha, o senador eleito concentrou sua mensagem principalmente nos temas que a maioria dos democratas destacou: uma promessa de lidar com os altos preços e os custos da saúde, e a oposição à corrupção em Washington, entre outros.

“Os resultados desta noite são um alerta para os interesses corporativos e bilionários que têm manipulado a economia, para os covardes no Congresso que permitiram cortes na saúde, tarifas e guerras”, disse o democrata durante discurso de vitória. “E para o presidente incompetente que nem se importa com o sofrimento das pessoas.”

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Pappas disse ter recebido um telefonema de Sununu, que lhe desejou sucesso e à sua equipe.

“Desejo o mesmo a ele e sua família”, disse Pappas. “E acho que todos nós devemos a John Sununu uma enorme gratidão por seu serviço público ao povo de New Hampshire”.