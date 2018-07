EUA tentaram minar resolução da OMS em favor da amamentação materna

O governo de Donald Trump tentou minar a aprovação de uma resolução em favor da amamentação materna na última assembleia geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), em maio. Ao abraçar os interesses de fabricantes de fórmulas para a alimentação de bebês, os negociadores americanos tentaram remover do documento um chamado aos governos para “proteger, promover e apoiar a amamentação”, publicou hoje (9) o jornal The New York Times.

Durante as negociações na sede da OMS, em Genebra, a delegação americana também quis boicotou o item que conclamava os formuladores de políticas públicas a restringir a promoção de alimentos processados para bebês. Mas não se limitou aos boicotes. Segundo o Times, houve ameaças de retaliações comerciais e de retirada de ajuda militar ao Equador, que planejava propor a resolução.

Vários países africanos e latino-americanos foram abordados por advogados da causa da amamentação materna, mas negaram-se a apresentar o projeto diante do temor da reação de Washington. A estratégia dos Estados Unidos somente veio abaixo quando a Rússia tomou a iniciativa de apresentar o projeto de resolução. “E os americanos não ameaçaram os russos”, agregou o jornal.

“Ficamos espantados, chocados e também tristes”, disse Patti Rundall, diretor do grupo britânico Baby Milk Action, que participa das reuniões da assembleia da OMS desde o final dos anos 1980. “O que aconteceu equivale à chantagem, com os Estados Unidos tomando o mundo como refém e tentando derrubar um consenso de quase 40 anos sobre a melhor maneira de proteger a saúde de bebês e crianças”, completou Rundall.

Um negociador russo ouvido pelo Times sob condicão de anonimato explicou que, para Moscou, a questão era de princípios. “Não estamos tentando bancar os herois aqui, mas consideramos errado um país grande tentar pressionar pequenos países, especialmente em um tema realmente importante para o resto do mundo”, afirmou.

Um membro da delegação equatoriana também reagiu. Confirme afirmou, ele e seus colegas ficaram chocados porque “não entendemos como um assunto pequeno como a amamentação materna poderia provocar resposta tão dramática”.

De acordo com o Times, a bilionária indústria de alimentos para bebês tem registrado queda nas vendas em países ricos nos últimos anos, graças às políticas públicas de estímulo à amamentação materna. Em países em desenvolvimento, porém, as vendas devem crescer 4% neste ano, segundo o Euromonitor.