🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Mundo

EUA têm recorde de mulheres governadoras após eleição marcada por vitórias inéditas

Ao menos 17 mulheres estarão à frente de estados americanos em 2027; Entre as eleitas estão a primeira negra e a primeira indígena a ocuparem o cargo no país

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 10h28 | Atualizado em 5 nov 2026, 11h48
A democrata Keisha Lance Bottoms, de 56 anos, tornou-se a primeira mulher negra eleita governadora na história dos Estados Unidos.
A democrata Keisha Lance Bottoms, de 56 anos, tornou-se a primeira mulher negra eleita governadora na história dos Estados Unidos. (Elijah Nouvelage/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
EUA têm recorde de mulheres governadoras após eleição marcada por vitórias inéditas Priorize VEJA no Google

As eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, realizadas na terça-feira, 3, abriram caminho para um número recorde de mulheres no comando de governos estaduais. Pelo menos 17 dos 50 estados americanos terão governadoras em 2027, acima da marca atual de 14. Entre as vencedoras estão a primeira mulher negra e a primeira indígena eleitas para o cargo no país.

Segundo um levantamento do Centro para Mulheres e Política Americana, da Universidade Rutgers, 15 mulheres venceram disputas para governadora neste ano, incluindo candidatas à reeleição. Outras duas, eleitas em 2025 na Virgínia e em Nova Jersey, permanecem no cargo. Ao todo, serão pelo menos 14 democratas e três republicanas, que representarão 34% dos governadores americanos.

O número ainda pode aumentar. No levantamento divulgado na quarta-feira, 4, as disputas para o governo do Kansas e do Alasca, nas quais há candidatas mulheres, ainda não haviam sido definidas.

Uma das vitórias mais simbólicas ocorreu na Geórgia, onde a democrata Keisha Lance Bottoms se tornará a primeira mulher negra a governar um estado americano. Ex-prefeita de Atlanta e ex-assessora do governo de Joe Biden, ela derrotou o bilionário Rick Jackson, apoiado pelo presidente Donald Trump, e encerrou mais de duas décadas de domínio republicano no estado.

Siga
Continua após a publicidade

“Independentemente de em quem vocês votaram nesta noite, serei uma governadora para toda a Geórgia”, afirmou Bottoms em seu discurso aos apoiadores.

+ Os marcos de representatividade nas eleições de meio de mandato dos EUA

Continua após a publicidade

No Novo México, a democrata Deb Haaland, integrante do povo Laguna Pueblo, será a primeira mulher indígena a governar um estado americano. A vitória representa um novo capítulo na trajetória da ex-secretária do Interior de Joe Biden, que, em 2021, já havia se tornado a primeira pessoa indígena a ocupar um cargo ministerial no governo federal americano.

Outra vitória histórica veio do Texas, onde a deputada estadual democrata Gina Hinojosa derrotou o governador republicano Greg Abbott. Ela será a primeira latina a comandar o estado e encerrará mais de três décadas de domínio republicano no governo texano.

Em Ohio, a médica e ex-diretora de saúde do estado Amy Acton venceu o empresário republicano Vivek Ramaswamy, apoiado por Trump. Acton será a primeira mulher eleita governadora de Ohio.

Continua após a publicidade

Também foram eleitas a senadora democrata Amy Klobuchar, que será a primeira governadora de Minnesota, e a republicana Marsha Blackburn, a primeira mulher eleita para o governo do Tennessee. Entre as republicanas, Sarah Huckabee Sanders e Kelly Ayotte foram reeleitas no Arkansas e em New Hampshire, respectivamente.

O avanço das mulheres nos governos estaduais ocorreu em meio a uma ampla vitória dos democratas nas eleições de terça-feira. Além de conquistar governos em estados historicamente controlados pelos republicanos, o partido retomou o controle das duas Casas do Congresso americano, em um revés para Trump na metade de seu segundo mandato. 

Publicidade
TAGS:
Eleições nos Estados Unidos
Estados Unidos
Governadores
Mulheres
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).