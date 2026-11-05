EUA têm recorde de mulheres governadoras após eleição marcada por vitórias inéditas

As eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, realizadas na terça-feira, 3, abriram caminho para um número recorde de mulheres no comando de governos estaduais. Pelo menos 17 dos 50 estados americanos terão governadoras em 2027, acima da marca atual de 14. Entre as vencedoras estão a primeira mulher negra e a primeira indígena eleitas para o cargo no país.

Segundo um levantamento do Centro para Mulheres e Política Americana, da Universidade Rutgers, 15 mulheres venceram disputas para governadora neste ano, incluindo candidatas à reeleição. Outras duas, eleitas em 2025 na Virgínia e em Nova Jersey, permanecem no cargo. Ao todo, serão pelo menos 14 democratas e três republicanas, que representarão 34% dos governadores americanos.

O número ainda pode aumentar. No levantamento divulgado na quarta-feira, 4, as disputas para o governo do Kansas e do Alasca, nas quais há candidatas mulheres, ainda não haviam sido definidas.

Uma das vitórias mais simbólicas ocorreu na Geórgia, onde a democrata Keisha Lance Bottoms se tornará a primeira mulher negra a governar um estado americano. Ex-prefeita de Atlanta e ex-assessora do governo de Joe Biden, ela derrotou o bilionário Rick Jackson, apoiado pelo presidente Donald Trump, e encerrou mais de duas décadas de domínio republicano no estado.

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“Independentemente de em quem vocês votaram nesta noite, serei uma governadora para toda a Geórgia”, afirmou Bottoms em seu discurso aos apoiadores.

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No Novo México, a democrata Deb Haaland, integrante do povo Laguna Pueblo, será a primeira mulher indígena a governar um estado americano. A vitória representa um novo capítulo na trajetória da ex-secretária do Interior de Joe Biden, que, em 2021, já havia se tornado a primeira pessoa indígena a ocupar um cargo ministerial no governo federal americano.

Outra vitória histórica veio do Texas, onde a deputada estadual democrata Gina Hinojosa derrotou o governador republicano Greg Abbott. Ela será a primeira latina a comandar o estado e encerrará mais de três décadas de domínio republicano no governo texano.

Em Ohio, a médica e ex-diretora de saúde do estado Amy Acton venceu o empresário republicano Vivek Ramaswamy, apoiado por Trump. Acton será a primeira mulher eleita governadora de Ohio.

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Também foram eleitas a senadora democrata Amy Klobuchar, que será a primeira governadora de Minnesota, e a republicana Marsha Blackburn, a primeira mulher eleita para o governo do Tennessee. Entre as republicanas, Sarah Huckabee Sanders e Kelly Ayotte foram reeleitas no Arkansas e em New Hampshire, respectivamente.

O avanço das mulheres nos governos estaduais ocorreu em meio a uma ampla vitória dos democratas nas eleições de terça-feira. Além de conquistar governos em estados historicamente controlados pelos republicanos, o partido retomou o controle das duas Casas do Congresso americano, em um revés para Trump na metade de seu segundo mandato.