EUA têm milhares de voos adiados em terceiro dia de caos aéreo

Mais de 5.000 voos foram atrasado nos Estados Unidos só neste domingo, 15, enquanto outros 2.000 foram cancelados, no terceiro dia de desordem nos aeroportos depois que uma pane nos sistemas de comunicação levou o governo americano a suspender por algumas horas todos as decolagens do país, de acordo com informações do canal de notícias britânico BBC.

No sábado, já tinham sido cerca de 8.000 voos atrasado e 6.400 cancelados, informou a agência de notícias internacional Reuters, com base nos dados do site de dados aéreos FlightAware.

A situação, de acordo com o secretário dos Transportes, Sean Duffy, deve começar a se normalizar a partir da segunda-feira. “Temos aeronaves e equipes que estão fora de posição, então leva um tempo”, disse ele em uma entrevista neste domingo ao canal de notícias americanos CBS.

Também neste domingo, em sua primeira declaração pública desde a interrupção inédita da sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou a gestão anterior, de Joe Biden, pelo sucateamento do sistema e cobrou o Congresso americano por mais investimentos.

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“O governo Biden foi um desastre para a FAA”, escrevey Trump em suas redes sociais, se referindo à Administração Federal de Aviação (FAA na sigla em inglês), o órgão do governo responsável pela gestão e regulamentação do setor aéreo do país. “Muito dinheiro foi gasto de maneira imprudente, fazendo um sistema velho e quebrado fica pior do que quando eles começaram.”

Às 15h54 do horário de Washington da sexta-feira, a autoridade aérea expediu uma ordem nacional para que todas as decolagens do país fossem imediatamente suspensas, sem retorno previsto e também se maiores explicações, até então, sobre as razões para a decisão.

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A liberação para a retomada das viagens só dada mais de quatro horas depois. Trata-se de um ato raro dentro da administração americana e foi também a suspensão mais longa desde os ataques aéreos que derrubaram as torres do World Trade Center em 11 de setembro de 2011, de acordo com a Reuters.

As causas para a pane ainda não estão definidas e estão sob investigação das autoridades, mas Duffy explicou que a ordem de interrupção foi dada por conta de falhas em no sistema de comunicação que é usado entre os controladores de voo e o pilotos durante os voos.