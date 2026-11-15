EUA têm colisão de aviões em aeroporto depois de caos aéreo

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Duas aeronaves colidiram no Aeroporto de Miami, deixando feridos leves e causando interrupções. O incidente, envolvendo um cargueiro UPS e um jato Copa Airlines, está sob investigação da FAA, em meio a um cenário de caos aéreo nos EUA. Saiba mais detalhes sobre o acidente e suas causas.

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Duas aeronaves colidiram na noite de sábado 14, no cruzamento das pistas de taxiamento do Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos. O acidente envolveu um avião de carga da UPS e um jato de passageiros da Copa Airlines e deixou duas pessoas feridas, que receberam atendimento médico no local sem a necessidade de hospitalização.

As razões exatas do episódio estão sob investigação da FAA (Administração Federal de Aviação dos EUA, na sigla em inglês). De acordo com os relatos oficiais, a ponta da asa do Boeing 737 da companhia aérea atingiu o nariz do Boeing 767 da empresa de logística. A FAA diz que os controladores de tráfego orientaram a tripulação da UPS a dar passagem ao avião da Copa Airlines, que taxiava rumo ao terminal após o pouso com 172 pessoas a bordo.

O que causou o caos aéreo nos Estados Unidos?

Apesar de o aeroporto ter redirecionado o tráfego para manter a normalidade do fluxo de operações, o choque ocorreu em um contexto de atrasos e cancelamentos massivos de voos em todo o território americano. Enquanto as autoridades iniciaram a investigação sobre a colisão em solo, o governo de Donald Trump já sabe as causas do apagão nos céus dos Estados Unidos.

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A administração federal descartou a hipótese de que um ataque hacker tenha sido o responsável pelo caos aéreo, que pode ter impactado quase 10.000 voos, de acordo com plataformas de monitoramento, como o FlightAware e o Flightradar24. Até o momento, um problema de manutenção em cabos de telecomunicações é apontado como a causa principal da falha nacional.