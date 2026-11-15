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EUA têm colisão de aviões em aeroporto depois de caos aéreo

Aeronaves da UPS e da Copa Airlines se chocaram em pista de taxiamento de Miami na noite de sábado, deixando dois feridos leves

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 09h37 | Atualizado em 15 nov 2026, 10h03
Frente de um avião branco com o nariz amassado e perfurado, revelando estruturas internas, parado na pista à noite com luzes ao fundo
Registro de uma das aeronaves danificadas, após a colisão (Redes Sociais/Reprodução)
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Duas aeronaves colidiram na noite de sábado 14, no cruzamento das pistas de taxiamento do Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos. O acidente envolveu um avião de carga da UPS e um jato de passageiros da Copa Airlines e deixou duas pessoas feridas, que receberam atendimento médico no local sem a necessidade de hospitalização.

As razões exatas do episódio estão sob investigação da FAA (Administração Federal de Aviação dos EUA, na sigla em inglês). De acordo com os relatos oficiais, a ponta da asa do Boeing 737 da companhia aérea atingiu o nariz do Boeing 767 da empresa de logística. A FAA diz que os controladores de tráfego orientaram a tripulação da UPS a dar passagem ao avião da Copa Airlines, que taxiava rumo ao terminal após o pouso com 172 pessoas a bordo.

O que causou o caos aéreo nos Estados Unidos?

Apesar de o aeroporto ter redirecionado o tráfego para manter a normalidade do fluxo de operações, o choque ocorreu em um contexto de atrasos e cancelamentos massivos de voos em todo o território americano. Enquanto as autoridades iniciaram a investigação sobre a colisão em solo, o governo de Donald Trump já sabe as causas do apagão nos céus dos Estados Unidos.

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A administração federal descartou a hipótese de que um ataque hacker tenha sido o responsável pelo caos aéreo, que pode ter impactado quase 10.000 voos, de acordo com plataformas de monitoramento, como o FlightAware e o Flightradar24. Até o momento, um problema de manutenção em cabos de telecomunicações é apontado como a causa principal da falha nacional.

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