EUA suspendem retaliação a seis países por ‘tarifa digital’

O presidente dos EUA, Joe Biden, deu uma trégua na guerra contra a cobrança internacional de impostos das big techs americanas. A um só tempo, a Casa Branca anunciou nesta quarta-feira, 2, a taxação de seis países que implantaram as chamadas “tarifas digitais” ou “web taxes” e sua suspensão por 180 dias. Os alvos da retaliação são Áustria, Índia, Itália, Espanha, Turquia e Reino Unido.

O governo americano justificou a “trégua” como uma forma de ganhar tempo para atingir um acordo internacional sobre o tema na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). As ameaças de impor uma taxa surgiram em dezembro do ano passado, ainda no governo de Donald Trump, em razão dos impostos dos europeus.

A OCDE respondeu que “acolhe favoravelmente a decisão” e considera que é o foro ideal para debater a questão. Em comunicado, a organização também criticou países que tomam medidas unilaterais, numa clara alusão à decisão de Trump. Desde que Biden assumiu a presidência dos EUA, o país voltou a adotar os organismos internacionais para resolução de conflitos, especialmente no caso de parceiros comerciais e políticos.