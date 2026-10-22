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EUA: senadora de 82 anos é detida por tráfico de maconha e corrupção

Louise Lucas é suspeita de usar influência política para proteger negócio ilegal de cannabis; duas filhas e um neto também são acusados

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 16h26
Mulher negra de cabelos grisalhos volumosos, sorrindo, usando batom rosa, colar de elos prateados e brincos de argola, com um broche redondo no blazer preto, sobre fundo cinza
Senadora da Virgínia, L. Louise Lucas  (Redes sociais/Reprodução)
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A senadora estadual Louise Lucas, de 82 anos, uma das principais lideranças democratas da Virgínia, nos Estados Unidos, foi acusada de liderar um esquema criminoso de distribuição de maconha, lavagem de dinheiro e corrupção. A denúncia, anunciada nesta quinta-feira, 22, pelo Departamento de Justiça americano, também envolve duas filhas e um neto da parlamentar.

Segundo os promotores, Louise teria usado sua influência política para proteger um negócio de cannabis operado por familiares e associados de investigações criminais e favorecer interesses financeiros do grupo. A investigação aponta que o esquema teria movimentado cerca de 4,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 22,5 milhões).

“As acusações revelam a conduta de uma agente pública que colocou seus próprios interesses financeiros acima dos interesses das pessoas a quem deveria servir”, afirmou o procurador-geral dos Estados Unidos, Todd Blanche, durante uma entrevista coletiva.

De acordo com a denúncia, Louise e seus supostos cúmplices teriam participado da aquisição e distribuição ilegal de grandes quantidades de maconha, além de ocultar os lucros obtidos com a atividade. Os investigadores também acusam a senadora de usar seu cargo para influenciar o processo de concessão de licenças para a venda de cannabis no estado.

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Um dos episódios descritos na investigação ocorreu em agosto de 2022, quando Louise teria pago 750 mil dólares (cerca de R$ 3,7 milhões) por uma participação integral em uma empresa ligada a uma licença de venda de maconha que seria concedida a uma associada. Segundo os promotores, a parlamentar não declarou o investimento nos documentos exigidos para informar seus interesses financeiros.

Louise se apresentou às autoridades federais nesta quinta-feira. Após a divulgação das acusações, a senadora reagiu nas redes sociais e classificou a ação como uma ofensiva política contra ela, crítica frequente do presidente republicano Donald Trump. A parlamentar nega as acusações e afirma que pretende se defender.

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O caso ocorre a menos de duas semanas das eleições legislativas de meio de mandato, marcadas para 3 de novembro. Louise teve papel importante em uma iniciativa de redesenho dos distritos eleitorais da Virgínia que favorecia os democratas, mas a proposta acabou barrada pela Justiça estadual.

Além da senadora, suas duas filhas e um de seus netos estão entre os acusados no processo. A denúncia reúne oito acusações contra sete pessoas, incluindo conspiração criminosa, tráfico de maconha, lavagem de dinheiro e fraude.

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