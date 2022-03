EUA são chamados de ‘hipócritas’ por diferença entre Rússia e Israel

Organizações internacionais classificaram como “hipócritas” as atitudes de Estados Unidos e países aliados da Europa pela aplicação de sanções contra a Rússia e apoio às investigações criminais contra o país, ao mesmo tempo em que não reagem da mesma maneira contra os crimes cometidos por Israel contra a população palestina.

No mês passado, a Anistia Internacional pediu às Nações Unidas que sanções fossem aplicadas contra a Israel sob a acusação de violar a lei internacional ao praticar uma forma de apartheid e cometer crimes contra a humanidade em sua “dominação” sobre palestinos.

A Convenção Internacional sobre a Supressão e Punição do Crime de Apartheid de 1973 e o Estatuto de Roma de 1998 do Tribunal Penal Internacional (TPI) definem o apartheid como um crime contra a humanidade que consiste em três elementos principais. São eles a intenção de manter a dominação de um grupo racial sobre outro; o contexto de opressão sistemática do grupo dominante sobre outro; e atos desumanos.

Autoridades palestinas e relatores especiais da ONU nos territórios ocupados também pressionaram por sanções sobre a ocupação de terras na Cisjordânia, o bloqueio de Gaza e o assassinato em larga escala de civis palestinos.

Para a diretora da organização de direitos humanos Human Rights Watch no Oriente Médio, Sarah Leah Whitson, há claros paralelos entre as violações russas e israelenses do direito internacional, incluindo o cometimento de crimes de guerra. A HRW denunciou em 2021 o que chamou de “apartheid” promovido por Israel contra palestinos.

“Vemos que não apenas o governo, mas as empresas americanas estão se submetendo a sancionar e boicotar qualquer coisa que tenha associação com o governo russo”, disse ela. “Compare isso com exatamente o oposto quando se trata de sancionar Israel por suas violações do direito internacional a ponto de os estados americanos aprovarem leis para punir os americanos, a menos que prometam nunca boicotar Israel. Está muito claro que os motivos para resistir às sanções contra Israel, ou mesmo o cumprimento da lei internacional, são puramente políticos”, completou.

Em defesa, apoiadores de Israel negam qualquer paralelo entre as duas situações. Para Jonathan Greenblatt, chefe-executivo da organização não governamental judaica Liga Antidifamação, o conflito entre Israel e Palestina se trata de uma “disputa territorial histórica entre dois povos”.

“Comparar essa complexidade com o uso bruto da força da Rússia contra a nação soberana e pacífica da Ucrânia é deturpar intencionalmente o conflito israelo-palestino e é profundamente insensível à crise humanitária e de segurança que os ucranianos enfrentam hoje”, disse.

+ Israel finaliza ‘muralha de aço’ ao redor de Gaza

Apesar da pressão, os Estados Unidos e outros governos seguem a postura de não aplicar sanções contra Israel e reforçam as punições à Rússia. Na última terça-feira, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse ao Conselho de Direitos Humanos da ONU que é necessário “enviar uma mensagem absoluta ao presidente russo, Vladimir Putin, para impedir o avanço na invasão que já matou centenas de civis”.

Continua após a publicidade

No mesmo discurso, Blinken fez questão de chamar as investigações sobre as ações israelenses nos territórios ocupados de “uma mancha na credibilidade do Conselho” e pediu que elas fossem interrompidas. As investigações consideraram Israel responsável por persistentes “violações do direito à vida” e outros crimes.

De acordo com James Zogby, presidente da Arab American Institute, organização que defende os interesses dos árabes-americanos, até mesmo a forma que os combatentes são retratados passam uma mensagem diferente. Enquanto ucranianos arremessando coquetéis molotov são vistos como heróis, palestinos se defendendo contra o Exército israelense são taxados de terroristas.

+ Israel bombardeia Gaza após ser alvo de balões incendiários

Os Estados Unidos não estão sozinhos nas acusações de hipocrisia. Canadá e Reino Unido também são alvos de acusações, principalmente por terem dito que o Tribunal de Haia deveria desistir de investigar as acusações contra Israel, uma vez que a Palestina não é considerada um país soberano. No entanto, a ONU a reconhece como um Estado legítimo.

No Reino Unido, a parlamentar do partido trabalhista, Julie Elliot, questionou o motivo de as sanções não serem aplicadas contra Israel.

“Em 2014 punimos a Rússia pela anexação da Crimeia e agora faremos o mesmo pela invasão à Ucrânia e concordo plenamente com isso. Mas por qual motivo não fazemos o mesmo com os israelenses?”, questionou.

As críticas também foram direcionadas às entidades esportivas. A UEFA, federação europeia de futebol, puniu recentemente o Celtic, clube de futebol da Escócia, depois que bandeiras da Palestina foram hasteadas por torcedores, afirmando que a manifestação de símbolos políticos não era permitida.

Recentemente, no entanto, bandeiras ucranianas foram levantadas por torcedores de vários times da Europa e nenhuma punição foi aplicada.