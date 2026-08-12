Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Mundo

EUA revogam mais de 600 vistos em ofensiva contra ‘turismo de nascimento’

Marco Rubio afirma que Departamento de Estado criou força-tarefa para combater empresas que orientam estrangeiros a fraudar o sistema de imigração

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 17h50 | Atualizado em 13 ago 2026, 10h32
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio (Daniel Heuer/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
EUA revogam mais de 600 vistos em ofensiva contra ‘turismo de nascimento’ Priorizar nos meus resultados Google

O governo de Donald Trump intensificou a ofensiva contra o chamado “turismo de nascimento” nos Estados Unidos. Segundo o secretário de Estado americano, Marco Rubio, mais de 600 vistos foram revogados no último mês em ações contra estrangeiros suspeitos de viajar ao país com o objetivo de garantir a cidadania americana aos filhos nascidos em território americano.

Em publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira, 12, Rubio afirmou que empresas especializadas estariam explorando as regras de imigração para facilitar a entrada de gestantes nos Estados Unidos. Segundo ele, essas organizações orientariam clientes a fraudar pedidos de visto, organizar viagens e hospedagens e até produzir documentos falsos.

“O Departamento de Estado utilizará todas as ferramentas disponíveis para desmantelar redes de turismo de nascimento e defender a integridade da cidadania dos Estados Unidos”, afirmou o secretário. Rubio também declarou que a cidadania americana “não está à venda”.

Para intensificar o combate à prática, o Departamento de Estado criou uma força-tarefa voltada à identificação de atividades suspeitas envolvendo portadores de vistos e ao desmantelamento das organizações que, segundo o governo, atuam nesse mercado.

Siga
Continua após a publicidade

As polêmicas medidas de Donald Trump

Cidadania em disputa

Continua após a publicidade

Nos Estados Unidos, a 14ª Emenda da Constituição estabelece o princípio de cidadania por nascimento em território americano, conhecido como jus soli — “direito do solo”. A regra garante cidadania automática à maioria das pessoas nascidas no país, independentemente da nacionalidade dos pais.

O princípio, no entanto, está no centro de uma disputa promovida por Trump desde o início de seu segundo mandato. Na semana passada, o presidente assinou dois decretos voltados a restringir o reconhecimento da cidadania americana para determinados filhos de estrangeiros.

Continua após a publicidade

Um deles mira especificamente situações classificadas pelo governo como “turismo de nascimento”. O outro prevê restrições ao reconhecimento da cidadania de crianças nascidas nos Estados Unidos cujos pais estejam vinculados a missões diplomáticas estrangeiras.

As medidas fazem parte de uma agenda mais ampla de endurecimento da política migratória da administração Trump, que busca ampliar o controle sobre a entrada de estrangeiros e restringir mecanismos considerados, pela Casa Branca, como formas de exploração do sistema de imigração.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Estados Unidos
Imigração
Marco Rubio
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).