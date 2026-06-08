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EUA registram segunda primavera mais quente da história; veja os impactos para a Copa

Estudo aponta que um em cada quatro jogos do Mundial pode ocorrer sob calor e umidade capazes de afetar atletas e colocar torcedores em risco

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 15h24 | Atualizado em 8 jun 2026, 15h29
SEATTLE, WASHINGTON - MAY 06: Grass grows beneath lamps during an aerial view of Seattle Stadium on May 6, 2026 in Seattle, Washington. Seattle Stadium, officially named Lumen Field, will host six matches during the 2026 FIFA World Cup. (Photo by Steph Chambers/Getty Images)
O Seattle Stadium, , em Seattle, Washington, sediará seis partidas durante a Copa do Mundo FIFA de 2026 (Steph Chambers/Getty Images)
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Os Estados Unidos registraram a segunda primavera mais quente da história do país, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 8, pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA). Às vésperas da Copa do Mundo de 2026, que começa na quinta-feira, 11, o recorde reforça as preocupações com as condições de calor que atletas e torcedores poderão enfrentar durante o torneio.

Uma nova análise da iniciativa World Weather Attribution, colaboração acadêmica que reúne pesquisadores de grandes institutos climáticos do mundo, estima que uma a cada quatro partidas do Mundial — totalizando 26 das 104 partidas – deve ocorrer sob níveis de calor e umidade capazes de elevar o risco de estresse térmico para os atletas. Em cinco delas, as condições podem ultrapassar o limite considerado perigoso para a prática esportiva.

O estudo concluiu que condições perigosas de calor durante partidas de futebol são hoje quase duas vezes mais prováveis do que eram quando os Estados Unidos sediaram a Copa de 1994. Os pesquisadores utilizaram o índice Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), que considera fatores como temperatura, umidade, radiação solar e vento para medir o impacto do calor sobre o corpo humano.

Pelos critérios adotados no estudo, índices acima de 26°C já representam risco para atletas, enquanto valores superiores a 28°C são considerados inseguros para a prática esportiva.

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A competição ocorrerá nos Estados Unidos, México e Canadá em junho e julho, justamente durante o período mais quente do ano no Hemisfério Norte.

Impactos dentro e fora de campo

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O calor excessivo pode afetar diretamente o desempenho dos jogadores. Temperaturas elevadas aumentam o risco de desidratação, dificultam a recuperação física entre esforços intensos e podem comprometer a tomada de decisões durante as partidas. Em situações extremas, há risco de exaustão pelo calor e insolação.

Segundo a Organização das Nações Unidas, as condições climáticas também tendem a alterar a dinâmica do jogo. Com temperaturas mais altas, a tendência é de partidas menos intensas, com maior desgaste físico e menor capacidade de pressão e aceleração por parte dos atletas.

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Os torcedores também estão entre os grupos mais vulneráveis. Diferentemente dos jogadores, que contam com equipes médicas e protocolos específicos de hidratação, muitos espectadores passam horas expostos ao sol em filas, áreas de circulação e arquibancadas. Dos 16 estádios que receberão partidas da Copa de 2026, apenas três contam com sistemas completos de climatização.

Diante das preocupações, a Fifa anunciou medidas para reduzir os impactos do calor durante o torneio. Entre elas estão pausas obrigatórias de três minutos para hidratação na metade de cada tempo, independentemente das condições meteorológicas.

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Mudanças climáticas

A discussão remete ao que ocorreu na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Na ocasião, o torneio foi transferido de junho e julho para novembro e dezembro devido ao calor extremo do país do Oriente Médio, marcando a primeira mudança desse tipo na história da competição.

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O alerta também foi reforçado pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), principal órgão da ONU para o tema. Segundo a entidade, o aumento das temperaturas provocado pela queima de combustíveis fósseis está alterando as condições de realização de grandes eventos esportivos e pode afetar diretamente a Copa de 2026.

“Precisamos agir mais rapidamente para proteger o esporte que amamos e todos que o assistem”, afirmou Simon Stiell, secretário-executivo da UNFCCC.

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