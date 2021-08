EUA registram mais de mil mortes diárias por Covid pela 1ª vez em 5 meses

Os Estados Unidos relataram 1.017 mortes por Covid-19 na última terça-feira, 18. É a primeira vez desde março que o país ultrapassa a marca de mil óbitos por dia, chegando a cerca de 42 mortes por hora em todo o território nacional.

Ao todo, o país soma mais de 623.000 mortes, o maior número entre todos os países do mundo. Depois de uma desaceleração, a média de mortes diárias vem aumentando desde o mês passado, chegando agora a 769 pessoas por dia, a maior desde abril. Nas duas últimas semanas, as hospitalizações por Covid-19 também aumentaram cerca de 70%.

Na terça-feira foram registrados mais de 137 mil novos casos.

A variante delta preocupa as autoridades americanas, e representa um desafio para a gestão de controle da pandemia. Com o aumento de casos, alguns governos e empresas passaram a exigir a vacinação obrigatória para os trabalhadores.

Como medida de controle, Washington também avalia a aplicação de uma terceira dose das vacinas da Pfizer-BioNTech e da Moderna para toda a população, e não apenas os imunodeprimidos. A adoção da nova política depende da autorização da FDA, agência que regula medicamentos nos EUA, que na semana passada liberou a dose extra para pessoas com sistema imunológico enfraquecido.

O epicentro da doença continua sendo o sul do país, com a Flórida batendo o recorde de quase 26.000 novos casos na semana passada, de acordo com dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Alguns estados passaram a exigir a vacinação para entrar em locais fechados, como restaurantes, bares, boates, academias, shows e teatros. A exigência se aplica até mesmo para pessoas com o teste de Covid-19 negativo.