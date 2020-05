EUA registram 1.450 mortes por Covid-19 em 24 horas; total passa de 67 mil

As novas mortes por coronavírus nos Estados Unidos aumentaram em 1.450 nas últimas 24 horas, segundo um relatório da Universidade Johns Hopkins deste domingo, elevando o número total de óbitos para mais de 67.600.

A universidade de Baltimore registrou mais de 1,15 milhão de casos no país às 20h30 (horário local) deste domingo, 3, com 67.674 mortes. Os Estados Unidos têm, de longe, o maior número no mundo no contexto de pandemia global.

O balanço deste domingo foi semelhante ao de sábado, apresentando um declínio após atingir 2.502 na quarta-feira.

(Com agência France-Presse)