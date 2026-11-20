O governo dos Estados Unidos reagiu com cautela à decisão da Corte Internacional de Justiça (CIJ), em Haia, que responsabilizou Mianmar pelo genocídio da minoria muçulmana rohingya. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 19, um porta-voz do Departamento de Estado afirmou que Washington está avaliando as implicações da sentença, considerada histórica por ser a primeira vez que o principal tribunal da Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece a responsabilidade de um Estado pelo crime.

“A interpretação correta da Convenção sobre o Genocídio é de suma importância, assim como evitar a politização do Tribunal Internacional de Justiça”, declarou o representante da diplomacia americana. O departamento também reiterou preocupação com as violações de direitos humanos contra os rohingyas e outras minorias em Mianmar, além de destacar o apoio humanitário americano à população afetada.

A manifestação ocorre em meio à postura hostil do governo de Donald Trump em relação a organismos internacionais. A Casa Branca prometeu enfraquecer o Tribunal Penal Internacional (TPI), responsável por julgar indivíduos acusados de crimes de guerra, contra a humanidade e genocídio, e já adotou sanções contra a instituição. Até o momento, porém, Washington não contestou diretamente a legitimidade da Corte Internacional de Justiça, que julga disputas entre Estados.

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Reação internacional

A reação americana contrasta com a recepção da sentença por outros governos ocidentais. A União Europeia classificou o julgamento como histórico e cobrou que Mianmar cumpra integralmente a decisão, sem demora. O bloco ressaltou que respeitar as determinações da corte não é uma escolha, mas uma obrigação prevista no direito internacional.

O Reino Unido reafirmou seu apoio ao tribunal, enquanto a Austrália pediu que o governo birmanês cumpra as determinações judiciais. A China, por outro lado, demonstrou preocupação com o que chamou de possível abuso de jurisdição e ampliação da interpretação dos poderes da corte. Pequim mantém relações próximas com a junta militar que governa Mianmar desde o golpe de Estado de 2021.

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O próprio governo birmanês rejeitou a sentença. Um porta-voz da presidência classificou a decisão como injusta e destacou que o julgamento terminou com nove votos favoráveis e seis contrários. As autoridades militares negam ter cometido genocídio e sustentam que a ofensiva teve como alvo grupos insurgentes rohingyas.

O genocídio dos rohingyas

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A decisão da CIJ é resultado de uma batalha judicial iniciada em 2019, quando a Gâmbia acionou o tribunal para denunciar violações da Convenção sobre o Genocídio durante a campanha militar de Mianmar contra os rohingyas. A ofensiva, realizada principalmente entre 2016 e 2017 no estado de Rakhine, provocou assassinatos em massa, estupros coletivos, incêndios de vilarejos e a fuga de mais de 700 mil pessoas para Bangladesh.

Ao anunciar o veredito, o presidente da corte, Yuji Iwasawa, afirmou que os magistrados estavam convencidos de que Mianmar praticou atos previstos na Convenção sobre o Genocídio com a intenção de destruir uma parte substancial da população rohingya. O tribunal também determinou que o país providencie reparações às vítimas, incluindo medidas para permitir o retorno seguro dos refugiados e a restituição de seus bens.

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Atualmente, mais de 1 milhão de rohingyas vivem em campos de refugiados em Bangladesh, sobretudo na região de Cox’s Bazar. A sentença também pode influenciar outros processos sobre acusações de genocídio em tramitação na corte, como a ação movida pela África do Sul contra Israel em razão da ofensiva na Faixa de Gaza e o caso apresentado pela Ucrânia contra a Rússia após a invasão de 2022.

Embora não disponha de mecanismos próprios para impor o cumprimento de suas decisões, a CIJ emite sentenças vinculantes para os países envolvidos, com potencial de produzir consequências diplomáticas e abrir caminho para medidas internacionais.