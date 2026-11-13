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EUA reabrem espaço aéreo do país depois de mais de quatro horas

Autoridade de aviação liberou as decolagens após paralisação que afetou milhares de voos

Por Redação 13 nov 2026, 22h49 | Atualizado em 14 nov 2026, 00h45
Três aviões de passageiros estacionados em um aeroporto, com o logo FRONTIER em destaque no primeiro plano. Ao fundo, prédios urbanos e um avião decolando na pista, sob um céu claro
Aviões parados no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos (Joe Raedle/Getty Images)
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Mais de quatro horas depois de suspender todas as decolagens nos Estados Unidos, em uma paralisação que provocou caos e afetou milhares de voos, as autoridades americanas voltaram a liberar o espaço aéreo do país na noite desta sexta-feira, 13. A suspensão foi motivada por um problema na comunicação entre os centros de controle.

O cancelamento da paralisação (ground stop) foi comunicado pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos a todos os aeroportos do país às 22h19 no horário de Brasília.

O que diz o governo Trump sobre a falha?

O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, afirmou em pronunciamento na Casa Branca que o sistema agora “está operacional”, mas que “ainda levaria um tempo” para normalizar a situação. Duffy culpou “hardware antigo” pelo problema que afetou cerca de onze mil voos nos Estados Unidos e fora.

Também presente na coletiva em Washington, o secretário de Segurança Interna do governo de Donald Trump, Markwayne Mullin, reafirmou que não existem evidências de um ataque terrorista ou cibernético por trás das falhas que forçaram o ground stop.

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“Não identificamos nenhum rastro, como costumamos dizer, nem qualquer indício de pessoas que tenham conseguido acessar o sistema”, acrescentou Mullin. “Tudo indica que o problema teve origem mecânica.” O secretário também descartou possíveis conexões entre a falha e a recente pane enfrentada pela Microsoft.

No pronunciamento, os secretários de Trump indicaram que o problema pode ter ocorrido por uma sobrecarga da tecnologia antiga com dados novos após um sistema mais moderno ter sido implementado. A FAA anunciou há três dias a ativação de uma ferramenta de gerenciamento do tráfego aéreo chamada Smart. “A nova tecnologia parece ter sobrecarregado o sistema antigo”, disse Mullin. Os dois integrantes do governo frisaram que é preciso construir um sistema inteiramente novo de tráfego aéreo no país. “O presidente vem pedindo por um ano verba ao Congresso”, disse Duffy.

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Outras paralisações

A paralisação de decolagens desta sexta foi apenas a segundo desde os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001, quando o espaço aéreo do país foi fechado. Em janeiro de 2023, uma falha técnica no sistema Notam (Notice to Air Missions), responsável por emitir alertas críticos de segurança aos pilotos antes da decolagem, forçou a paralisação de milhares de voos.

 

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Aviação
Donald Trump
Estados Unidos
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