EUA prometem US$ 100 milhões em ajuda humanitária a civis em Gaza

Giro VEJA - 18 de outubro

A reunião de Biden com Netanyahu e o veto à resolução do Brasil na ONU

O Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) rejeitou, nesta quarta-feira, a proposta do Brasil para o conflito Israel-Hamas que pedia a libertação de todos os reféns civis e o fim do bloqueio de recursos à Faixa de Gaza. O motivo para o voto contrário dos Estados Unidos — único dentre o colegiado — e a conversa do presidente Joe Biden com o premiê israelense Benjamin Netanyahu, além da conclusão da CPMI do 8 de janeiro no Brasil, são os destaques do Giro VEJA.