EUA: Presidenciável Kamala Harris lança projeto que descriminaliza maconha

A pré-candidata democrata à Casa Branca Kamala Harris apresentou um projeto de lei no Senado nesta terça-feira para descriminalizar a maconha a nível federal nos Estados Unidos, cancelar condenações passadas e utilizar a verba obtida com a venda de cannabis para investir em comunidades há muito tempo prejudicas pela “guerra às drogas”, que já dura décadas.

Harris, senadora pela Califórnia e ex-procuradora geral do Estado, apresentou o projeto ao mesmo tempo que o deputado democrata Jerrold Nadler, de Nova York, que introduziu o projeto na Câmara. Ambos integram os comitês Judiciários de suas respectivas Casas Legislativas.

Detalhes do projeto de lei de Harris e Nadler foram disponibilizados à Reuters pelo gabinete de Harris no Senado.

“Os tempos mudaram, a maconha não deveria ser um crime”, disse Harris em nota. “Precisamos começar a regulamentar a maconha, e reverter condenações ligadas à maconha dos registros de milhões de americanos para que possam continuar com suas vidas.”

Nadler disse em nota que embora Estados norte-americanos já tenham legalizado o uso de maconha, pessoas com condenações criminais no passado “ainda enfrentam uma cidadania de segunda classe” no país e que “a aplicação de leis ligadas à maconha com motivação racial impactou desproporcionalmente as comunidades de cor”.

Harris disse que a legislação, se aprovada, seria um “passo importante em direção à justiça racial e econômica”.