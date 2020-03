EUA: Pete Buttigieg desiste da disputa pela candidatura democrata

O ex-prefeito de South Bend Pete Buttigieg vai anunciar a sua desistência da disputa pela candidatura democrata à Presidência dos Estados Unidos. A informação foi repassada à agência Reuters por uma fonte ligada à campanha do político norte-americano.

A desistência do primeiro candidato abertamente gay representa um fim abrupto de uma campanha em crescimento, conforme definiu o jornal The Washington Post. Buttigieg venceu as primárias em Iowa e terminou em segundo lugar durante as primárias de New Hampshire, dando a Bernie Sanders uma vitória apertada.

A imprensa americana ressalta que a decisão é motivada pelo baixo desempenho de Buttigieg na prévia em Carolina do Sul e pela dificuldade em atrair setores específicos entre os democratas, como os negros. No sábado, o ex-vice presidente dos Estados Unidos Joe Biden se recolocou como um dos principais postulantes à indicação da legenda com uma vitória na prévia da Carolina do Sul.

A decisão de Buttigieg se dá a dois dias da Super Terça, quando estados vão realizar suas prévias.