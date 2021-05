EUA: Pessoas vacinadas não precisam usar máscara em locais fechados

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) divulgou nesta quinta-feira, 13, uma nova orientação para americanos vacinados com as duas doses: não será mais necessário o uso de máscaras ou o distanciamento em locais fechados na maior parte dos casos.

A recomendação vem cerca de duas semanas depois de uma primeira diretriz permitir o fim do uso de máscara em locais abertos ou em pequenas reuniões com amigos e familiares. A mudança abre caminho para uma abertura total da sociedade americana após um longo período de medidas restritivas.

Mais de 117 milhões de americanos já estão totalmente vacinados, o que representa 35% da população. “A ciência é clara: se você estiver totalmente vacinado, estará protegido e poderá começar a fazer as coisas que parou por causa da pandemia”, afirmou o CDC em um comunicado.

O relaxamento não se aplica a aviões, ônibus, trens e outros meios de transporte público. O uso de máscara e o distanciamento também segue obrigatório em estabelecimentos de saúde, como hospitais, consultórios médicos e asilos. Em prisões e abrigos de moradores de rua a proteção também continuará sendo utilizada.

As autoridades do CDC também observaram que alguns ambientes fechados privados ainda podem exigir máscaras se assim desejarem. Eles disseram ainda que pessoas que têm o sistema imunológico comprometido devem consultar seus médicos antes de abandonarem as máscaras.

“Este é um dia que ficará marcado como uma verdadeira virada na pandemia nos Estados Unidos”, disse Richard Besser, ex-diretor interino do CDC e presidente e executivo-chefe da Fundação Robert Wood Johnson ao jornal The Washington Post. Além da nova diretriz, os EUA também começaram a vacinar nesta quinta adolescentes entre 12 e 15 anos com a vacina da Pfizer.