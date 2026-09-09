EUA perseguem migrantes deportados para cobrar R$ 2,15 bilhões em multas

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O governo Trump contratou empresas privadas para localizar e cobrar de migrantes deportados dos EUA que devem centenas de milhões em multas. A CBP calcula mais de 66 mil pessoas com uma dívida conjunta de US$ 423 milhões. As empresas usarão dados variados para encontrá-los, numa prática retomada por Trump.

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O governo de Donald Trump contratou empresas privadas para localizar migrantes do México, Honduras e Guatemala que foram deportados dos Estados Unidos e que, segundo as autoridades americanas ouvidas pela Bloomberg, devem centenas de milhões de dólares ao governo americano em multas não pagas.

A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP, na sigla em inglês) calcula que mais de 66. 300 pessoas deportadas tenham uma dívida conjunta de cerca de US$ 423 milhões (aproximadamente R$ 2,15 bilhões). Para tentar recuperar esse valor, a agência fechou, no mês passado, contratos de até US$ 9 milhões (R$ 45,78 milhões) cada com quatro empresas especializadas em recuperação de dívidas.

Os contratos, segundo a Bloomberg, foram concedidos às empresas Global Recovery Group, The Baptiste Group, Caduceus Inc. e Response AI Solutions. Segundo os documentos federais, elas poderão recorrer a informações como registros de emprego, documentos judiciais, contas de serviços públicos e até fotografias de residências para localizar os deportados e avaliar sua capacidade de realizar o pagamento.

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Os documentos, no entanto, não esclarecem como o governo americano pretende obrigar pessoas que já deixaram o país a quitar as dívidas nem qual seria o papel das autoridades estrangeiras nesse processo. Continua após a publicidade As multas têm como base, entre outras normas, uma lei de imigração de 1996 que autoriza penalidades diárias contra pessoas que permanecem nos Estados Unidos depois de receberem uma ordem de deportação. Em 2021, a administração do ex-presidente Joe Biden encerrou a política sob o argumento de que ela era ineficaz e consumia recursos que poderiam ser empregados em outras ações de fiscalização. Ao retornar à Casa Branca, Trump retomou a prática em escala ampliada, com algumas penalidades chegando a quase 1. 000 dólares por dia.