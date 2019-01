EUA pedem reunião do Conselho de Segurança sobre Venezuela

Os Estados Unidos solicitaram uma reunião pública do Conselho de Segurança das Nações Unidas para tratar da crise política da Venezuela no sábado, 26. Diplomatas americanos esperam que o próprio secretário de Estado, Mike Pompeo, esteja à frente da delegação de seu país.

Nesta quinta-feira, 24, Pompeo defendeu na Organização dos Estados Americanos (OEA) o reconhecimento de todos os países desse fórum interamericano ao líder da oposição venezuelana Juan Guaidó como presidente interino do país, em substituição a Nicolás Maduro. No dia anterior, Washington tomara a mesma atitude, seguida do Brasil e de outros países do hemisfério.

Os Estados Unidos argumentaram ao Conselho de Segurança que o país sul-americano está mergulhado em uma “situação crescentemente volátil” e de aumento da crise humanitária no país, que “pode levar a mais conflito e instabilidade regional”.

A Rússia, que manteve seu apoio ao regime de Nicolás Maduro, se opôs à realização da reunião. “Eu não creio (que o Conselho se reunirá para tratar da Venezuela). Isso é um assunto interno deles (dos venezuelanos), afirmou o embaixador de Moscou na Organização das Nações Unidas, Vassily Nebenzia.