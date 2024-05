EUA pedem que Israel apresente ‘plano pós-guerra’ para Gaza

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, pediu nesta quarta-feira, 29, que Israel apresente um plano pós-guerra para a Faixa de Gaza, para que o grupo terrorista palestino Hamas não permaneça no comando do enclave após o fim da guerra.

Durante uma coletiva de imprensa na Moldávia, Blinken alertou que a ausência de um plano israelense para o futuro de Gaza cria o risco de “caos, ilegalidade e vácuo (de poder)” e pode fazer com que “o Hamas fique no comando, o que é inaceitável”.

“E acho que isso ressalta o imperativo de ter um plano para o dia seguinte porque, na ausência de um plano para o dia seguinte, não haverá um dia seguinte”, disse Blinken.

Segundo ele, Israel destruiu a capacidade do Hamas de realizar outro ataque semelhante ao de 7 de outubro, mas ainda precisa se questionar se os ganhos contra o grupo militante palestino serão duradouros sem um plano.

Ofensiva em Rafah

O discurso de Blinken acontece dias após o lançamento de um ataque aéreo israelense contra um campo de refugiados na cidade de Rafah, no sul de Gaza, que deixou 45 pessoas mortas.

O secretario de Estado chamou as cenas do ataque que aconteceu no domingo 26 de “horríveis”. No entanto, a Casa Branca afirmou que Israel “não cruzou a linha vermelha” definida pelo presidente Joe Biden ao atacar o acampamento improvisado, e que o apoio militar dos Estados Unidos a Tel Aviv será mantido.

Blinken também afirmou que não pôde verificar se as armas utilizadas no ataque em Rafah foram ou não fornecidas por Washington, mas que isso seria tema de uma investigação.