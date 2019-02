EUA: o republicano Romney lidera as pesquisas em Iowa

Uma nova pesquisa confirmou, nesta sexta-feira, a condição de favorito de Mitt Romney, em Iowa, na corrida pela indicação republicana às presidenciais americanas de 2012, a quatro dias do início das primárias do partido.

Segundo uma sondagem ABC News/Marist realizada entre 425 possíveis eleitores das primárias republicanas, Mitt Romney está na cabeça, com 23% das intenções de voto, acima de Ron Paul (21%), que está sendo a surpresa deste final de campanha; também está bem à frente de Rick Santorum (15%) e do governador do Texas, Rick Perry (14%).

Em linhas gerais, a pesquisa confirma os resultados da realizada por CNN/Time/ORC International e divulgada nesta quarta-feira.

Iowa (centro) será o primeiro estado a votar na próxima terça-feira e os resultados, aí, são especialmente observados.

Como parte da turnê pelo estado, Mitt Romney fez escala nesta sexta-feira em West Des Moines, onde criticou o presidente Barack Obama, de férias no Havaí.

Depois de Iowa e New Hampshire, a candidatura republicana será disputada estado por estado até meados do ano.