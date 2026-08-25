EUA: Menina de 8 anos morre após ser infectada por ‘ameba comedora de cérebro’

Lillian Smart, uma menina americana de oito anos, morreu no domingo, 23, após ser infectada pela ameba Naegleria fowleri, apelidada de “comedora de cérebro”. A família, que confirmou a morte nas redes sociais, acredita que a criança contraiu a infecção após nadar no lago Claiborne, no norte do estado de Louisiana, nos Estados Unidos.

“Os danos no cérebro dela eram graves demais para que seu pequeno corpo conseguisse se recuperar. Todos fizeram tudo o que podiam para mantê-la aqui”, disseram os pais da menina, Daniel e Rebecca Smart.

Lillian estava internada desde 15 de agosto em uma unidade de terapia intensiva. Enquanto ela recebia tratamento, os moradores de Ruston, cidade onde ela morava, se reuniram para ajudar a família com os custos. Comércios locais também se mobilizaram para arrecadar dinheiro em uma campanha chamada “Love for Lillian”, feita no aniversário da criança.

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“De coração partido com a notícia da morte de Lillian”, comentou o governador de Louisiana, Jeff Landry, nas redes sociais. Segundo o departamento de saúde do estado, este é o primeiro caso de infecção pela ameba “comedora de cérebro” desde 2013.

Naegleria fowleri

De acordo com autoridades de saúde dos Estados Unidos, a ameba costuma se proliferar em água doce morna e consegue se infiltrar no corpo humano pelo nariz. A infecção causada pela presença do organismo, chamada de meningoencefalite amebiana primária, quase sempre é fatal, porque pode levar a ameba ao cérebro e causar sérios danos.

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Ainda segundo as autoridades, a doença é rara e registra cerca de 10 casos por ano nos EUA. Além disso, entre 1937 e 2025, foram documentados apenas 180 infecções pela Naegleria fowleri.