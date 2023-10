EUA: Manifestantes antiguerra interrompem audiência do Senado

Atualizado em 31 out 2023, 15h00 - Publicado em 31 out 2023, 14h56

Manifestantes interromperam uma fala no Senado do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, pedindo o fim do conflito entre Israel e o grupo militante palestino Hamas nesta terça-feira, 31. A multidão gritava “cessar-fogo agora!” enquanto as lideranças americanas pedem financiamento para a segurança nacional de US$ 106 bilhões (R$ 534 bilhões), incluindo US$ 14,3 bilhões (R$ 72 bilhões) em ajuda aos esforços de Tel Aviv.

As pessoas esperaram Blinken começar o seu discurso para começar a gritar. O secretário de Estado fez uma pausa e os legisladores foram forçados a suspender a audiência várias vezes.

A Polícia do Capitólio escoltou rapidamente os manifestantes para fora do salão. A segurança afirmou que 12 pessoas foram presas por protestar ilegalmente.

Parte dos manifestantes era afiliada ao grupo antiguerra CODEPINK, que também apelou aos EUA para que parem de enviar armas para a Ucrânia. Eles se vestiram na cor rosa e pintaram as mãos de vermelho “para simbolizar o sangue”.

Blinken reconheceu a opinião dos manifestantes, mas acrescentou que era imperativo que os EUA apoiassem os seus aliados.

“Todos nós estamos comprometidos com a proteção da vida civil. Todos nós conhecemos o sofrimento que está ocorrendo neste momento, todos nós estamos determinados a vê-lo acabar”, disse o secretário de Estado.

Além do apoio a Israel, o pacote de segurança nacional do presidente Joe Biden prevê US$ 61,4 bilhões (R$ 309 bilhões) para a defesa da Ucrânia, US$ 9,2 bilhões (R$ 46,3 bilhões) para assistência humanitária, US$ 2 bilhões (R$ 10 bilhões) para segurança do Indo-Pacífico e US$ 10,9 bilhões (R$ 54,9 bilhões) para segurança da fronteira sul e questões de migrantes.

Entretanto, os republicanos defendem que apoio a Israel deve ser considerado um pedido separado à medida que os políticos conservadores querem diminuir o auxílio à Ucrânia. A Casa Branca disse que os republicanos estavam usando a crise para “ajudar os ricos e as grandes corporações a fraudar seus impostos”.

“Politizar os nossos interesses de segurança nacional é um fracasso”, disse Karine Jean-Pierre, secretária de imprensa da Casa Branca.