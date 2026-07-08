EUA lançam novos ataques contra Irã após Trump falar que cessar-fogo ‘acabou’

Forças dos Estados Unidos lançaram novos ataques contra o Irã, nesta quarta-feira, 8, informou o Comando Central militar americano. Os bombardeios acontecem horas depois de o presidente Donald Trump afirmar que o cessar-fogo entre os países “acabou”.

“Por determinação do Comandante-em-Chefe, as forças do Comando Central dos EUA iniciaram ataques adicionais contra o Irã para reduzir ainda mais a capacidade do país de ameaçar a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz“, afirmou o comando em nota. “Os Estados Unidos responsabilizam o Irã pela recente agressão injustificada contra navios comerciais e tripulações civis que navegavam livremente por uma via navegável internacional de importância vital”.

Segundo a agência de notícias iraniana Mehr, explosões foram registradas nas regiões de Konarak, Bandar Abbas e Sirik, no litoral iraniano.

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Mais cedo nesta quarta, Trump havia afirmado que a trégua no Oriente Médio “acabou” após uma troca de ataques entre as forças americanas e as tropas iranianas nos dois dias anteriores.

O ocupante do Salão Oval chamou a república islâmica de “escória” e um país governado por “malucos” depois que Teerã respondeu a bombardeios americanos com ataques contra bases dos Estados Unidos no Golfo — de acordo com Washington, seus disparos foram motivados por investidas iranianas no Estreito de Ormuz na segunda-feira. Os preços do petróleo dispararam imediatamente 5% após as declarações do mandatário americano.

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“No que me diz respeito, acabou”, declarou Trump durante a reunião de cúpula da Otan, ao ser questionado se a trégua com o Irã ainda estava em vigor. “É apenas uma perda de tempo lidar com eles”, acrescentou. “Eles são escória, são pessoas doentes, são liderados por pessoas doentes, e são pessoas perversas e violentas. E se tivessem uma arma nuclear, eles a usariam.”

‘Tem alguma coisa errada com eles, são malucos’

O presidente americano acusou ainda o Irã de distorcer repetidamente o que foi acordado na trégua assinada entre Washington e Teerã em 17 de junho. “Todos concordaram, nada de arma nuclear. Nós fizemos um acordo. Eles saem, fazem piada com a imprensa, dizem que nunca falamos sobre isso. Tem alguma coisa errada com eles, são malucos”, acrescentou Trump.

Ele deixou o futuro em aberto, porém, afirmando que as negociações com Teerã podem continuar.

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“Vou falar com nossos negociadores. Eles querem negociar. São boas pessoas — Steve Witkoff, Jared Kushner —, mas precisam me dar um retorno”, comentou.

Retomada das hostilidades no Oriente Médio

Os Estados Unidos bombardearam novamente o Irã e restabeleceram as sanções ao seu petróleo na terça, após ataques a navios comerciais no Estreito de Ormuz, tudo enquanto Teerã e Washington negociam o fim da guerra no Oriente Médio.

“Os ataques dos Estados Unidos são uma resposta às agressões iranianas contra três navios comerciais que transitavam pelo Estreito de Ormuz”, afirmou o Comando dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom) no X.

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A resposta militar de Washington veio algumas horas depois da revogação de uma isenção temporária de sanções sobre o petróleo iraniano e após os ataques a três petroleiros, entre eles um navio catariano que transportava gás natural liquefeito, no Estreito de Ormuz, segundo monitores marítimos e o Catar.

Em resposta à ameaça de Trump de novos ataques, concretizados nesta quarta, o Irã havia afirmado que poderia fechar o Estreito de Ormuz. Segundo a emissora estatal Press TV, que cita uma fonte de segurança, Teerã também promete retaliar qualquer ofensiva americana com ataques em proporção de “dois para um”.