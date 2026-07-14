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EUA lançam novos ataques contra Irã antes de início de bloqueio naval 

Controle da via, segundo Trump, será feito apenas para embarcações iranianas e ao longo de toda a costa do país

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 17h04 | Atualizado em 15 jul 2026, 14h55
Comando Central dos EUA divulga imagens de ataques a navios iranianos de minagem perto do Estreito de Ormuz, em meio ao conflito no Oriente Médio. 10/03/2026 -
Comando Central dos EUA divulga imagens de ataques a navios iranianos de minagem perto do Estreito de Ormuz, em meio ao conflito no Oriente Médio. 10/03/2026 - (@CENTCOM/X/Reprodução)
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EUA lançam novos ataques contra Irã antes de início de bloqueio naval  Priorizar nos meus resultados Google

As Forças Armadas dos Estados Unidos deram início nesta terça-feira, 14, a novos ataques contra o Irã, pelo quarto dia consecutivo, para “continuar enfraquecendo as capacidades iranianas usadas para atacar embarcações comerciais no Estreito de Ormuz”. A operação acontece pouco antes do início de um bloqueio à via marítima.

“Os ataques estão ocorrendo enquanto as forças americanas se preparam para retomar o bloqueio naval contra portos e áreas costeiras iranianas. O bloqueio entra em vigor às 16h ET (17h, horário de Brasília)”, afirmou o Comando Central dos EUA, em comunicado. 

+ Trump volta atrás e desiste de cobrar pedágio de 20% para embarcações em Ormuz

Bloqueio a navios iranianos

Na segunda-feira, o presidente americano, Donald Trump, anunciou o retorno de um bloqueio a navios iranianos em Ormuz e a cobrança de um valor de 20% de toda a carga que passar pela rota. Embora tenha voltado atrás no plano de pedágio, após disparada nos preços do petróleo e amplas críticas, o plano de controle da área manteve-se em vigor.

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O bloqueio, segundo Trump, será feito apenas para embarcações do Irã e ao longo de toda a costa iraniana. Washington começou a bloquear o tráfego de navios de e para os portos do Irã em abril e encerrou a medida em junho, após um acordo provisório entre os países.

Antes da recuada, a cobrança entraria em vigor nesta terça-feira às 20h GMT (17h no horário de Brasília). Diante desse cenário, por volta das 8h, o barril do petróleo avançava 4,97%, cotado a 87,44 dólares. Na sessão anterior, o Brent, referência internacional, já havia disparado 9,59%, encerrando o dia a 83,30 dólares por barril.

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Tropas americanas já haviam lançado uma série de ataques na noite de segunda-feira e madrugada desta terça, 14, em uma nova escalada após a recente retomada das hostilidades. Quatro novas explosões foram ouvidas perto de Bandar Abbas, cidade portuária do sul iraniano situada no Estreito de Ormuz, segundo a agência de notícias estatal Irna; em resposta, a Guarda Revolucionária Islâmica disparou contra ao menos dois petroleiros, de acordo com a agência de monitoramento marítimo UKMTO — que os Emirados Árabes Unidos afirmaram ser seus.

A UKMTO informou os ataques iranianos ocorreram na rota sul, que margeia a costa de Omã — o caminho que os Estados Unidos recomendaram, em vez da rota norte que Teerã quer que seja usada.  “Recomenda-se que as embarcações naveguem com cautela”, disse o órgão em comunicado.

Nesta madrugada, os Emirados Árabes informaram que mísseis de cruzeiro iranianos atingiram dois petroleiros do país — o Mombasa e o Al Bahiyah —, matando um tripulante e ferindo outros oito. O governo emirati condenou o “ataque flagrante”, que qualificou como uma “violação grave e uma clara infração ao direito internacional, e afirmou reservar “o pleno direito de responder à escalada e adotar todas as medidas necessárias para proteger seu território, seus cidadãos e moradores”.

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Do total de 46 tripulantes nas duas embarcações, 30 eram indianos, e a vítima fatal tinha cidadania indiana. Em reposta, o Ministério das Relações Exteriores da Índia convocou o vice-chefe da embaixada do Irã em Nova Délhi para registrar um “protesto veemente” contra os ataques aos navios.

Além disso, a Guarda Revolucionária Islâmica reivindicou uma operação no Bahrein, incluindo um ataque contra um edifício residencial das forças americanas na base de Juffair.

Cessar-fogo quebrado

Após quase 40 dias de bombardeios no conflito desencadeado pelos ataques israelenses e americanos de 28 de fevereiro, um cessar-fogo entrou em vigor no início de abril e foi ratificado em 17 de junho por meio de um protocolo de acordo.

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Mas, desde as novas agressões dos últimos dias contra navios que tentavam atravessar Ormuz, os confrontos foram retomados com uma intensidade sem precedentes, o que levou Trump a afirmar que o cessar-fogo “acabou”.

Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos enviou ainda uma notificação oficial ao Congresso indicando que o conflito com o Irã havia sido retomado, segundo a agência de notícias AFP.

Já o porta-voz da chancelaria iraniana, Esmaeil Baqaei, afirmou na segunda-feira que o memorando de entendimento de junho, que serviu de base para as negociações e suspendeu o bloqueio americano em Ormuz, estava “em crise”. Baqaei avisou que o Irã ignoraria suas obrigações no âmbito do pacto se os Estados Unidos fizessem o mesmo, mas acrescentou que Teerã continuava mantendo conversas com mediadores do Catar, do Paquistão e de Omã para evitar uma escalada maior.

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O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, expressou na segunda-feira sua “profunda preocupação” com a escalada regional.

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