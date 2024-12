EUA investigam ‘drones misteriosos’ detectados em seis estados; entenda

Um grande número de drones não identificados foram avistados na Costa Leste dos Estados Unidos nas últimas semanas, gerando especulações e preocupações sobre quem os enviou e por quê — e até se são, de fato, drones.

Os supostos drones foram detectados desde 18 de novembro em pelo menos seis estados: Nova Jersey, Nova York, Connecticut, Pensilvânia, Massachusetts e Virgínia.

A Polícia de Nova York emitiu um comunicado na última sexta-feira 13 afirmando que recebeu “inúmeros relatos de avistamentos de drones nas últimas 24 horas” e que abriu uma investigação sobre a situação.

O que são os objetos voadores?

A Casa Branca afirmou que uma revisão dos avistamentos relatados nas últimas semanas apontou que muitos dos objetos voadores são, na verdade, aeronaves tripuladas que estavam operando legalmente, mas foram identificadas incorretamente pelo público como drones.

O Departamento de Segurança Interna federal e o FBI, o serviço doméstico de inteligência, também informaram em uma declaração conjunta que não há evidências de que os objetos representam “uma ameaça à segurança nacional ou à segurança pública, nem que tenham origem estrangeira”.

“Não sabemos de nenhuma ameaça ou atividade nefasta”, disse o secretário do Departamento de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas. “Se soubermos de qualquer motivo de preocupação, seremos transparentes em nossa comunicação sobre isso.”

Citando informações do Departamento de Segurança Interna, a deputada estadual Dawn Fantasia, de Nova Jersey, disse que os avistamentos dizem respeito a objetos de até 1,8 metro de diâmetro — muito maior do que drones normalmente pilotados por amadores — e às vezes percorrem os céus com as luzes desligadas.

Continua após a publicidade

Os registros crescentes de supostos drones levaram a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) a emitir restrições temporárias de voo para alguns estados. Em Nova York, o Aeroporto Internacional Stewart interrompeu provisoriamente suas atividades por cerca de uma hora na noite de sexta-feira.

Especulações

As conjecturas sobre os objetos voadores aumentaram depois que alguns foram vistos perto do Picatinny Arsenal, uma instalação de pesquisa militar dos Estados Unidos em Nova Jersey, e sobre um dos campos de golfe do presidente eleito, Donald Trump, em Bedminster, no mesmo estado, de acordo com autoridades militares e deputados locais

“Avistamentos misteriosos de drones por todo o país. Isso pode realmente estar acontecendo sem o conhecimento do nosso governo? Eu não acho! Deixe o público saber, e agora. Caso contrário, atire contra eles!!!”, escreveu Trump em sua rede social, a Truth, sugerindo que o governo tem mais informações do que as que foram divulgadas até agora.

“A manobra evasiva desses drones sugere uma grande sofisticação de poder militar, que levanta a pergunta se eles foram implantados para testar nossas capacidades de defesa — ou pior — por ditaduras violentas, talvez Rússia, China, Irã ou Coreia do Norte”, sugeriu o deputado federal Chris Smith, um republicano de Nova Jersey.

Continua após a publicidade

As autoridades ainda não confirmaram quem pode estar operando os objetos voadores ou de onde eles estão vindo. A porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, apenas falou na última quarta-feira 11 que as aeronaves não se tratam de drones militares dos EUA.

Os drones podem ser abatidos?

Assim como sugeriu Trump, o senador Richard Blumenthal, de Connecticut, disse na quinta-feira passada que os drones deveriam ser “abatidos, se necessário”. “Deveríamos fazer uma análise de inteligência muito urgente e retirá-los dos céus, especialmente se estiverem voando sobre aeroportos ou bases militares”, afirmou o político do Partido Democrata.

No entanto, autoridades federais alegam que abater os drones provocaria diversos problemas de segurança.

“Não é como se alguém pudesse simplesmente derrubar um drone no céu. Isso por si só seria perigoso”, explicou Mayorkas.

Continua após a publicidade

Drones nos EUA

A aquisição de drones por civis é comum nos EUA, onde são usados ​​em vários setores, incluindo fotografia, agricultura e vigilância. Quase 800 mil equipamentos do tipo estão registrados na FAA.

No entanto, o episódio levou muitos legisladores americanos a pedirem o endurecimento das regras sobre quem pode pilotar aeronaves não tripuladas no país.

No Condado de Morris, em Nova Jersey, as autoridades emitiram um comunicado exigindo que o “governo federal reúna todos os recursos à sua disposição, incluindo militares, para acabar com o voo não autorizado de drones sobre nosso condado e outras partes de Nova Jersey”.

A governadora de Nova York Kathy Hochul, do Partido Democrata, afirmou no sábado 14 que a situação “foi longe demais”, acrescentando que no mês passado ela “orientou o Centro de Inteligência do Estado de Nova York a investigar ativamente os avistamentos de drones e coordenar com a polícia federal para resolver esse problema.”

Continua após a publicidade

A FAA também alertou em uma declaração que pilotos de drones responsáveis por operações perigosas podem ser multados em até US$ 75 mil (R$ 453 mil) e ter suas licenças revogadas.

Publicidade