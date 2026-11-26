EUA: imigrante é preso pelo ICE uma semana após ganhar US$ 1 milhão na loteria
Ariel Antonio Velasquez-Morales foi detido em Massachusetts após tentar fugir de agentes; ele tinha uma ordem de deportação desde 2014
Um imigrante de El Salvador foi preso pelo ICE, a polícia de imigração americana, apenas seis dias depois de ganhar US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,8 milhões, na cotação atual) na loteria de Massachusetts, nos Estados Unidos.
Ariel Antonio Velasquez-Morales foi detido na terça-feira, 24, em East Boston. Ele era procurado pelas autoridades americanas devido a uma ordem definitiva de deportação emitida em abril de 2014, segundo o ICE. Ele entrou ilegalmente nos Estados Unidos em maio de 2013, nas proximidades da cidade de Roma, no Texas.
ILLEGAL ALIEN WHO CLAIMED $1 MILLION MASSACHUSETTS LOTTERY PRIZE ARRESTED BY ICE Ariel Antonio Velasquez-Morales, an illegal alien from El Salvador who was released under the Obama administration and ordered removed in April 2014, was arrested by ICE after claiming a $1 MILLION Massachusetts State Lottery prize. The rights and privileges reserved for American citizens are for American citizens, NOT illegal aliens. The patriots of ICE continue to work around the clock to enforce our nation’s laws and serve the American people. https://t.co/oD0cJw0DGdSiga
— U. S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 25, 2026
Pouco antes da prisão, em 21 de novembro, a Loteria de Massachusetts havia publicado uma fotografia nas redes sociais de Ariel sorrindo enquanto segurava um cheque gigante com o valor da premiação. Ariel comprou um bilhete de US$ 10 (cerca de R$ 58) em um mercado de East Boston, bairro onde mora, pelo qual ganhou o prêmio no jogo de raspadinha “$2,000,000 50X Cashword”, da Loteria de Massachusetts. Segundo a organização, ele acertou 11 palavras logo no primeiro bilhete que raspou e optou por receber o prêmio à vista.
“É como se a sorte dele tivesse acabado”, afirmou Micah Bock, diretor-assistente de relações públicas do ICE, em comunicado enviado ao jornal britânico Daily Mail. Ele acrescentou que o salvadorenho permanece sob custódia e aguarda a deportação.
Ordem de deportação
De acordo com um comunicado do ICE, quando Ariel atravessou ilegalmente a fronteira americana em 2013, agentes da Patrulha de Fronteira emitiram uma notificação para que ele comparecesse perante um juiz de imigração.
A agência afirmou que ele foi liberado, durante o governo do então presidente Barack Obama, para permanecer nos Estados Unidos e recebeu uma lista de prestadores de serviços jurídicos gratuitos. Em abril de 2014, porém, um juiz de imigração determinou que ele fosse deportado, e ele continuou no país mesmo, segundo o ICE.
David Wesling, diretor interino do escritório de Operações de Fiscalização e Remoção do ICE em Boston, afirmou ao jornal Boston Herald que o imigrante ignorou a ordem judicial por mais de 12 anos. A polícia migratória também publicou uma mensagem sobre a prisão no X (ex-Twitter), acompanhada da fotografia de Ariel com o cheque milionário.
“Bem-vindos à loteria do ERO Boston! Aqui, imigrantes em situação irregular e políticos que protegem essas pessoas não têm sorte, enquanto os cidadãos que respeitam a lei da Nova Inglaterra são sempre os vencedores! “, escreveu a agência.
Luck ran out.
— U. S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 25, 2026