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A sorte de um imigrante salvadorenho durou pouco nos Estados Unidos. Apenas seis dias após faturar US$ 1 milhão na loteria de Massachusetts e posar para fotos, ele acabou detido pela polícia de imigração e agora aguarda deportação. Entenda os detalhes do caso e o histórico do acusado.

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Um imigrante de El Salvador foi preso pelo ICE, a polícia de imigração americana, apenas seis dias depois de ganhar US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,8 milhões, na cotação atual) na loteria de Massachusetts, nos Estados Unidos.

Ariel Antonio Velasquez-Morales foi detido na terça-feira, 24, em East Boston. Ele era procurado pelas autoridades americanas devido a uma ordem definitiva de deportação emitida em abril de 2014, segundo o ICE. Ele entrou ilegalmente nos Estados Unidos em maio de 2013, nas proximidades da cidade de Roma, no Texas.

Pouco antes da prisão, em 21 de novembro, a Loteria de Massachusetts havia publicado uma fotografia nas redes sociais de Ariel sorrindo enquanto segurava um cheque gigante com o valor da premiação. Ariel comprou um bilhete de US$ 10 (cerca de R$ 58) em um mercado de East Boston, bairro onde mora, pelo qual ganhou o prêmio no jogo de raspadinha “$2,000,000 50X Cashword”, da Loteria de Massachusetts. Segundo a organização, ele acertou 11 palavras logo no primeiro bilhete que raspou e optou por receber o prêmio à vista.

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“É como se a sorte dele tivesse acabado”, afirmou Micah Bock, diretor-assistente de relações públicas do ICE, em comunicado enviado ao jornal britânico Daily Mail. Ele acrescentou que o salvadorenho permanece sob custódia e aguarda a deportação.

Ordem de deportação

De acordo com um comunicado do ICE, quando Ariel atravessou ilegalmente a fronteira americana em 2013, agentes da Patrulha de Fronteira emitiram uma notificação para que ele comparecesse perante um juiz de imigração.

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A agência afirmou que ele foi liberado, durante o governo do então presidente Barack Obama, para permanecer nos Estados Unidos e recebeu uma lista de prestadores de serviços jurídicos gratuitos. Em abril de 2014, porém, um juiz de imigração determinou que ele fosse deportado, e ele continuou no país mesmo, segundo o ICE.

David Wesling, diretor interino do escritório de Operações de Fiscalização e Remoção do ICE em Boston, afirmou ao jornal Boston Herald que o imigrante ignorou a ordem judicial por mais de 12 anos. A polícia migratória também publicou uma mensagem sobre a prisão no X (ex-Twitter), acompanhada da fotografia de Ariel com o cheque milionário.

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“Bem-vindos à loteria do ERO Boston! Aqui, imigrantes em situação irregular e políticos que protegem essas pessoas não têm sorte, enquanto os cidadãos que respeitam a lei da Nova Inglaterra são sempre os vencedores! “, escreveu a agência.

Luck ran out. — U. S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 25, 2026