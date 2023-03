EUA flagram jato russo abatendo seu drone no Mar Negro; Veja vídeo

O Pentágono divulgou, nesta quinta-feira, 16, um vídeo mostrando o momento em que um jato militar russo colidiu com um drone americano na terça-feira 14, sobre o Mar Negro.

O vídeo, com cerca de 40 segundos de duração, mostra o caça Su-27 chegando muito perto do drone de reconhecimento MQ-9, despejando combustível perto dele. Uma hélice da aeronave não tripulada foi danificada após a interceptação.

#BREAKING US army published the footage from the drone incident with Russia over the Black Sea pic.twitter.com/ney41fNjGb — Guy Elster (@guyelster) March 16, 2023

O Pentágono disse que a filmagem foi editada pelos militares dos Estados Unidos, mas mostra os eventos em ordem sequencial.

Washington disse anteriormente que o drone foi danificado depois que dois jatos russos Su-27 passaram pelo menos meia hora tentando abatê-lo, despejando combustível sobre ele e voando à sua frente.

A Rússia negou as acusações dos Estados Unidos de que seus jatos agiram de forma imprudente.

O vídeo foi divulgado com a seguinte legenda: “Duas aeronaves Su-27 russas realizaram uma interceptação insegura e não profissional com uma aeronave MQ-9 não tripulada de inteligência, vigilância e reconhecimento da Força Aérea dos Estados Unidos, operando no espaço aéreo internacional sobre o Mar Negro em 14 de março de 2023. Os Su-27 russos despejaram combustível e atingiram a hélice do MQ-9, fazendo com que as forças dos Estados Unidos tivessem que derrubar o MQ-9 em águas internacionais.”

O texto acrescentou: “Este vídeo desclassificado foi editado por tamanho, no entanto, os eventos são descritos em ordem sequencial”.

Na quarta-feira 15, o embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, acusou Washington de “provocação”.

“Estamos preocupados com a atividade inaceitável dos militares americanos nas imediações de nossas fronteiras”, disse ele, acusando os Estados Unidos de fornecerem inteligência a Kiev. A Casa Branca convocou o embaixador por causa do incidente.

O drone MQ-9 Reaper é uma grande aeronave não tripulada, com 11 metros de comprimento e uma envergadura de mais de 22 metros. A Força Aérea americana diz que seu uso principal é como “um recurso de coleta de inteligência”.

A Casa Branca informou que o secretário de Defesa, Lloyd Austin, e o chefe do Estado-Maior Conjunto, general Mark Milley, entraram em contato com seus colegas russos sobre a destruição do drone.