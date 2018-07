EUA farão frente ao “mau comportamento” do Irã

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse durante uma entrevista ao canal Sky News nesta terça-feira (10) que o governo americano está comprometido a fazer frente ao “mau comportamento do Irã” no Oriente Médio. O governo de Donald Trump, afirmou, está trabalhando para limitar as atividades das milícias iranianas no Iêmen, no Iraque, no Líbano e na Síria, que recebem apoio financeiro e político de Teerã.

“O mundo deve perceber que os Estados Unidos estão comprometidos há décadas em garantir as rotas de navegação [no Golfo Pérsico] e o fluxo de petróleo para todos os países”, afirmou durante a entrevista em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes.

Ele também parabenizou os “parceiros estupendos” do governo americano, como os Emirados Árabes, a Arábia Saudita e o Bahrein, que “trabalham com os Estados Unidos para pôr fim ao mau comportamento iraniano”. Esses países foram uma aliança militar para combater os rebeldes houthis no Iêmen.

No caso do Iêmen, disse Pompeo, os americanos ajudam à Arábia Saudita e os Emirados Árabes a “evitar que os houthis tenham armas que possam ameaçar a região (…) onde existem operações de tráfico de armas do Irã”, destinadas aos rebeldes xiitas.

Quanto ao pacto nuclear com o Irã, ele destacou que a postura do seu governo responde às “práticas maliciosas” e garantiu que vai trabalhar para que as sanções sejam aplicadas integralmente a partir da sua entrada em vigor. Os Estados Unidos abandonaram em maio o acordo, apesar dos apelos dos demais signatários, e impuseram novamente sanções econômicas a Teerã.

“Comprar petróleo iraniano depois de 4 de novembro será uma violação às sanções americanas”, advertiu Pompeo, que fez uma visita-relâmpago aos Emirados Árabes.

(Com EFE)