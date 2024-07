EUA: Ex-advogado de Trump é proibido de exercer advocacia em Nova York

Rudolph W. Giuliani, antigo advogado do ex-presidente americano Donald Trump, foi impedido nesta terça-feira, 2, de exercer advocacia em Nova York, nos Estados Unidos. Ele esteve envolvido em um amplo complô de Trump, que tinha como finalidade reverter o resultado das eleições presidenciais de 2020, responsáveis por selar a derrota republicana e alçar Joe Biden à Casa Branca.

Segundo a decisão do tribunal de apelações de Nova York, Giuliani disseminou mentiras “projetadas para criar desconfiança no sistema eleitoral do nosso país nas mentes dos cidadãos e destruir sua confiança na legitimidade do nosso governo”. O veredito, divulgado em um documento de 31 páginas, destacou que “a seriedade da má conduta do réu [Giuliani] não pode ser exagerada” por ter abusado “flagrantemente de sua posição de destaque como advogado pessoal do ex-presidente Trump e sua campanha”.

O aliado de Trump, conforme indica o parecer do tribunal, “atacou e minou infundadamente a integridade do processo eleitoral” dos EUA — técnica muito utilizada pelo republicano para descredibilizar o sistema antes, durante e após o pleito de 2020, independentemente de qual fosse o resultado aferido nas urnas.

“[Giuliani] não apenas violou deliberadamente alguns dos princípios mais fundamentais da profissão jurídica, mas também contribuiu ativamente para o conflito nacional que se seguiu à eleição presidencial de 2020, da qual ele não se arrepende de forma alguma”, acrescentou o texto.

Em dezembro do ano passado, Giuliani, de 80 anos, foi condenado a pagar US$ 148 milhões (R$ 730 milhões na cotação da época) em indenização a duas ex-funcionárias eleitorais do estado da Georgia por difamação. Na época, ele as acusou de fraudar o resultado das eleições para beneficiar a campanha de Biden, sem apresentar provas. Dias após a sentença, ele entrou com processo de falência, argumentando que era dono de um patrimônio de apenas US$ 10 milhões e somava US$ 153 milhões em dívidas.

Relembre o caso

Ruby Freeman e Shaye Moss, mãe e filha, atuava na contagem das cédulas quando Giuliani, acompanhado de outros republicanos, as acusou de retirarem cédulas de uma mala e acrescentá-las ilegalmente de urnas na State Farm Arena, em Atlanta. Em 2021, Freeman e Moss entraram com uma ação contra o trumpista, que também é ex-prefeito de Nova York.

Em julho de 2023, Giuliani admitiu ter mentido sobre o envolvimento de Freeman e Moss na suposta fraude eleitoral no estado da Georgia. Em um documento judicial, ele reconheceu ter feito comentários “falsos” e “acionáveis”, enquanto afirmou ter deixado de questionar “elementos factuais de responsabilidade”. No entanto, ele negou ter provocado qualquer forma de dano à reputação de ambas as mulheres e que suas falas eram protegidas pela Primeira Emenda da Constituição americana, que pauta a liberdade de expressão.

Um mês após a declaração, a juíza federal Beryl A. Howell considerou Giuliani culpado por “difamação, imposição intencional de sofrimento emocional, conspiração civil e reivindicações de danos punitivos”. Ela afirmou, ainda, que a tentativa do trumpista em colocar-se como vítima no caso “frustrou” os “direitos processuais das duas mulheres para obter qualquer descoberta significativa”.