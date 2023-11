EUA estão usando drones para buscar reféns em Gaza, diz Pentágono

O Pentágono confirmou nesta sexta-feira, 3, que os Estados Unidos estão usando drones desarmados para localizar os cerca de 240 reféns sequestrados por terroristas do Hamas, que estão presos em Gaza desde 7 de outubro.

“Em apoio aos esforços de recuperação de reféns, os Estados Unidos estão realizando voos de UAVs [Veículos Aéreos Não Tripulados] sobre Gaza, bem como fornecendo aconselhamento e assistência para apoiar o nossos parceiros israelenses enquanto trabalham nos seus esforços de recuperação de reféns”, disse o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, em comunicado.

Os voos de coleta de inteligência sobre Gaza ocorrem há mais de uma semana, segundo a agência de notícias Reuters.

Autoridades americanas disseram que 10 americanos desaparecidos podem estar entre as mais de 200 pessoas sequestradas. Acredita-se que os cativos estejam detidos na extensa rede de túneis subterrâneos do Hamas.

Na quinta-feira 2, a Cidade de Gaza, no norte do território palestino, foi cercada pelas forças israelenses e tornou-se o foco da incursão terrestre de Israel, que prometeu aniquilar a estrutura de comando do grupo islâmico e ordenou aos civis que fugissem para o sul.

Os combatentes do Hamas lançaram um ataque surpresa contra Israel em 7 de outubro, matando 1.400 pessoas, a maioria civis, segundo autoridades israelenses, no dia mais mortal dos 75 anos de história do país.

Já os bombardeios de retaliação e a ofensiva terrestre de Israel contra o pequeno enclave palestino de 2,3 milhões de habitantes mataram pelo menos 9.061 pessoas, segundo as autoridades de saúde de Gaza, controladas pelo Hamas.

