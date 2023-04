‘EUA estão indo para o inferno’, diz Trump após ser acusado em NY

Após ser formalmente preso em Nova York, o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump fez um discurso inflamatório na noite de terça-feira, 4, assim que voltou ao espaço seguro de sua casa e seus leais apoiadores na Flórida, tentando transformar seu status de criminoso acusado em uma vantagem política.

O ex-presidente ignorou um apelo do juiz do caso, Juan Merchan, para abster-se de retórica bélica, chegando a atacar a filha do juiz por causa de suas conexões políticas.

Trump voou de volta para a Flórida de Nova York, onde os promotores o acusaram de orquestrar pagamentos de suborno para encobrir um suposto caso extraconjugal antes da eleição de 2016. O ex-presidente se declarou inocente de 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais.

Mas na noite de terça-feira, Trump organizou uma espécie de comício – ele é o favorito para tornar-se candidato do Partido Republicano nas eleições de 2024 – no salão de baile do seu resort, Mar-a-Lago. Seus apoiadores usavam bonés com seu slogan “Make America Great Again” e “Trump 2024”, enquanto ele se retratou como um mártir político em um discurso.

“Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer nos Estados Unidos”, disse Trump. “O único crime que cometi foi defender destemidamente nossa nação daqueles que procuram destruí-la”.

O promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, alega que Trump – o primeiro ex-presidente a enfrentar acusações criminais – falsificou registros comerciais para ocultar uma violação das leis eleitorais.

Os pagamentos foram feitos à atriz pornô Stormy Daniels e à ex-modelo da Playboy Karen McDougal. Outro foi feito para um ex-porteiro da Trump Tower, US$ 30 000 para comprar os direitos de uma história falsa sobre um filho fora do casamento.

Trump parecia subjugado ao se declarar “inocente”, mas em Mar-a-Lago sentiu-se liberado para protestar contra a investigação e fazer injúrias típicas, dizendo que “nosso país está indo para o inferno”.