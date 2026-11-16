EUA enviam terceiro porta-aviões ao Oriente Médio em meio a escalada de tensões com Irã

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O Oriente Médio vê a chegada do terceiro porta-aviões americano, USS Theodore Roosevelt, intensificando a presença dos EUA e os combates com o Irã. Após o fracasso de um cessar-fogo e recentes ataques iranianos a aliados americanos, a tensão aumenta. O conflito é pauta da reunião de Trump e impactou as eleições de meio de mandato.

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O porta-aviões americano USS Theodore Roosevelt chegou no domingo 15 ao Oriente Médio, segundo informações da imprensa americana, elevando a três o número de navios do tipo enviados por Washington à região. Isso não ocorria desde abril, antes de o Irã e os Estados Unidos firmarem um frágil cessar-fogo que interrompeu temporariamente os combates iniciados em 28 de fevereiro. Esse cessar-fogo fracassou, e, desde então, os dois lados têm trocado ataques esporádicos.

De acordo com o jornal americano The Wall Street Journal, também acompanha a embarcação uma unidade extra de fuzileiros navais, elevando em cerca de 10 mil o número de militares na região. De acordo com o Pentágono, já há mais de 50 mil soldados americanos no Oriente Médio.

O deslocamento, noticiado pelo National News e pelo portal de notícias Axios, acontece em um momento de intensificação dos combates na região. No domingo, o Irã reivindicou um ataque com drones contra o Bahrein, aliado dos Estados Unidos, encerrando uma pausa nos ataques dentro do conflito.

A república islâmica já havia lançado drones contra o Bahrein na última sexta-feira, que atingiram um radar militar dos Estados Unidos, nos primeiros ataques desde setembro contra países do Golfo, que foram duramente atingidos pela guerra iniciada em fevereiro.

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O conflito pós-midterms

O presidente americano, Donald Trump, pretende abordar o conflito durante uma reunião trilateral nesta semana com seus homólogos chinês e russo, Xi Jinping e Vladimir Putin, informou uma fonte da Casa Branca à agência de notícias na sexta-feira.

Meses de esforços diplomáticos não conseguiram acabar com a guerra, que começou com ataques dos Estados Unidos e de Israel que provocaram a morte do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei. Trump afirmou que não voltaria a atacar o Irã antes das eleições de meio de mandato, em 3 de novembro, que marcaram uma derrota acachapante para os republicanos, com a retomada do controle de ambas as casas do Congresso pelo Partido Democrata.

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Diversos membros do governo americano, incluindo o vice-presidente J.D. Vance, atribuíram a derrota à guerra no Oriente Médio, um conflito altamente impopular que fez os preços da gasolina e do diesel dispararem quase 40% nos Estados Unidos. Desde as chamadas midterms, Trump deu sinais de que não escalaria as hostilidades na região, mas os nove meses de combates foram marcados por recuadas e avanços do mandatário.