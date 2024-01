EUA emitiram mais de 1 milhão de vistos para brasileiros em 2023

A embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou nesta sexta-feira, 5, que os EUA emitiram mais de 1 milhão de vistos a brasileiros em 2023, representando uma meta histórica. Segundo o comunicado, o aumento é reflexo de “esforços coordenados” empenhados por Washington, de forma a “reduzir os tempos de espera para entrevistas de visto e proporcionar um processo de solicitação simplificado”.

“Estamos entusiasmados em testemunhar um aumento tão substancial nas emissões de vistos. Esta conquista destaca não apenas os laços fortes entre nossas duas nações, mas também demonstra o crescente interesse dos brasileiros em explorar oportunidades de turismo e educação nos EUA”, disse Scott Riedmann, ministro conselheiro interino para Assuntos Consulares da Embaixada e Consulados dos EUA.

Ao todo, foram disponibilizados 1,125 milhão de vistos, superando os 815.842 emitidos em 2022. Entre os mais interessados estão os moradores de São Paulo (517 mil), do Rio de Janeiro (230 mil) e Brasília (173 mil). Porto Alegre (118 mil) e Recife (87 mil) estão na retranca. O recorde consagra o país como um dos destinos favoritos dos brasileiros e segue os passos de um levantamento do Ministério das Relações Exteriores (MRE), divulgado em agosto do ano passado.

A pesquisa do Itamaraty indicou que mais de 4 milhões de brasileiros moram fora do país. Estados Unidos (1,9 milhão), Portugal (360 mil), Paraguai (254 mil) ocupam os três primeiros lugares do ranking, seguidos por Reino Unido (220 mil) e Japão (207 mil). Nova York é a cidade mais escolhida, com 400 mil cidadãos brasileiros.

Projeto de lei sobre green card

Os Estados Unidos analisam um projeto de lei que poderá beneficiar os solicitantes de green card. Apresentado em 1º de dezembro, o PL HR6542 elimina os limites impostos pelo governo americano para vistos permanentes concedidos para emprego e eleva o número de pedidos para residência permanente por meio de um familiar.

A proposta, que já foi encaminhada ao Comitê Judiciário da Câmara, foi apresentada pelos legisladores Pramila Jayapal (Democrata), indiana que imigrou para os EUA aos 16 anos, Rich McCormick (Republicano) e Raja Krishnamoorthi (Democrata), filho de imigrantes. A aprovação permitiria que imigrantes com visto provisório, que enfrentem atrasos no processo de obtenção, tenham acesso ao documento de maneira mais rápida.

