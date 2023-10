EUA e Rússia levam à ONU planos rivais para aliviar guerra em Gaza

25 out 2023, 12h30

Por Da Redação 25 out 2023, 12h30

O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai votar propostas rivais dos Estados Unidos e da Rússia para ação no conflito entre Israel e o grupo militante palestino Hamas na Faixa de Gaza. Ambos os países buscam resolver a escassez de alimentos, água, suprimentos médicos e eletricidade na região densamente povoada.

A proposta dos EUA é baseada em pausas no conflito para permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Enquanto isso, a Rússia quer um cessar-fogo humanitário. Para qualquer resolução ser aprovada, os projetos precisam de pelo menos nove votos e nenhum veto de Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia ou China.

Os Estados Unidos propuseram o seu próprio projeto de texto no último sábado, 20, que chocou alguns diplomatas com a sua franqueza ao afirmar que Israel tem o direito de se defender e exigir que o Irã deixe de exportar armas para grupos militantes. Desde então, a proposta foi abrandada, eliminando referências diretas à Teerã e ao direito de Israel à autodefesa.

Na última terça-feira, 24, a Rússia anunciou que não poderia apoiar o plano de ação americano e apresentou o seu próprio texto. Até o momento, não está claro se qualquer proposta tem o apoio mínimo necessário e há uma especulação de que Moscou e Washington vão trocar vetos no conselho.

Na semana passada, o Conselho de Segurança rejeitou a proposta do Brasil para a guerra Israel-Hamas. A proposta brasileira recebeu 12 votos a favor, um contra e duas abstenções. Como o voto contrário foi dos Estados Unidos, com direito a veto devido ao status de membro permanente do Conselho, o texto foi rejeitado.

A decisão do Conselho foi criticada pelo representante permanente do Brasil nas Nações Unidas, embaixador Sergio Danese, que condenou o que chamou de “paralisia” do Conselho de Segurança. “Mais uma vez, o Conselho de Segurança é marcado por inação”, afirmou ele.

Mais de 1.400 civis e soldados foram mortos de maneira brutal no dia 7 de outubro. Segundo autoridades israelenses, muitas foram queimadas vivas, desmembradas e espancadas. Enquanto isso, de acordo com o Ministério da Saúde palestino, controlado pelo Hamas, quase 6 mil palestinos foram mortos em Gaza desde que começaram os ataques retaliatórios de Israel. Tel Aviv alegou que ataca apenas alvos conectados aos terroristas, e que algumas das mortes ocorreram devido a lançamentos fracassados de foguetes palestinos contra o território israelense.