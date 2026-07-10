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EUA e Irã suspendem ataques temporariamente; Catar tenta reabrir negociações

Após dois dias de confrontos, trégua informal reduz tensão no Oriente Médio e mediadores viajam a Teerã em busca de novo arranjo

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 12h43
Pessoas queimam bandeiras dos EUA e retratos de Donald Trump em Teerã, capital do Irã
Pessoas queimam bandeiras dos EUA e retratos de Donald Trump em Teerã, capital do Irã - 13/03/2026 (Majid Saeedi/Getty Images)
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EUA e Irã suspendem ataques temporariamente; Catar tenta reabrir negociações Priorizar nos meus resultados Google

Após dois dias de intensos confrontos, Estados Unidos e Irã interromperam os ataques nesta sexta-feira, 10, abrindo espaço para uma nova tentativa de negociação que busca evitar uma escalada militar no Oriente Médio. A pausa nas hostilidades ocorre enquanto diplomatas do Catar viajam a Teerã para tentar recolocar o diálogo entre os dois países nos trilhos.

Segundo um funcionário americano ouvido pela emissora catari Al Jazeera, Washington continua comprometido com uma solução diplomática e mantém conversas técnicas com representantes iranianos, apesar da troca de bombardeios registrada nos últimos dias. Nesta sexta, o presidente Donald Trump escreveu nas redes sociais que os Estados Unidos concordaram em continuar as negociações com o Irã, mas reiterou que o cessar-fogo entre os dois países chegou ao fim.

A redução da tensão ocorre menos de 24 horas depois de uma das fases mais delicadas do conflito desde o rompimento do cessar-fogo firmado em 17 de junho. Na quinta-feira, forças americanas atingiram alvos militares e o entorno da usina nuclear de Bushehr, enquanto Teerã respondeu com o lançamento de mísseis e drones contra instalações ligadas aos Estados Unidos no Kuwait, Bahrein e Catar.

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Apesar da ofensiva iraniana, o Departamento de Defesa americano afirmou que os projéteis foram interceptados ou não causaram danos significativos às tropas americanas, e que nenhum militar ficou ferido.

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Estreito de Ormuz

Embora os ataques tenham sido interrompidos, os reflexos da crise continuam sendo sentidos na economia global.

O tráfego marítimo no Estreito de Ormuz — corredor por onde passa cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo — caiu significativamente durante a retomada dos confrontos, ampliando as preocupações dos mercados com possíveis impactos sobre o abastecimento e os preços da energia.

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Nos últimos dias, o governo iraniano voltou a ameaçar impor cobranças às embarcações que cruzam a região, uma das principais rotas estratégicas para o comércio internacional de petróleo.

Guerra em Gaza

Enquanto a tensão entre Washington e Teerã dá sinais de arrefecimento, os combates na Faixa de Gaza seguem sem interrupção.

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Nesta sexta-feira, um ataque com drone atribuído a Israel atingiu o pátio do Hospital Kamal Adwan, em Beit Lahia, no norte do território palestino, deixando vários feridos, segundo equipes de emergência locais.

Também nesta sexta, centenas de palestinos participaram do funeral de um trabalhador humanitário morto em um bombardeio israelense. A vítima atuava na organização de transmissões da Copa do Mundo na região e, segundo moradores, era conhecida pelo trabalho comunitário.

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Apesar da pausa nos ataques entre Estados Unidos e Irã, diplomatas avaliam que o cenário permanece instável. O sucesso das negociações conduzidas pelo Catar poderá definir se a atual calmaria representa o início de uma nova rodada de diálogo ou apenas um intervalo antes de novos confrontos.

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