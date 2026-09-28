EUA e Irã retomarão negociações para encerrar guerra nesta semana, diz agência

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Estados Unidos e Irã retomam negociações indiretas nesta semana, mediadas pelo Catar, buscando encerrar o conflito com base em uma proposta iraniana. O plano inclui fim das hostilidades, suspensão de sanções americanas e o desbloqueio de ativos. Trump, que havia rejeitado, sinalizou abertura para novas conversas.

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Os Estados Unidos e o Irã devem retomar nesta segunda-feira, 28, ou terça-feira, 29, as negociações indiretas para tentar encerrar a guerra, segundo autoridades ouvidas pela Reuters. Mediadores do Catar se peraram para reuniões separadas com o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, em Nova York, e com representantes americanos. O ponto de partida das conversas seria uma versão modificada de uma proposta de ação apresentada por Teerã na semana passada, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas.

Segundo a agência de notícias iraniana ISNA, o chanceler do país pode se encontrar com mediadores ainda nesta segunda para “examinar as propostas e opiniões mais recentes sobre a situação atual”. Ainda não foi informado quem representará o governo dos Estados Unidos nas conversas.

Sem comentar sobre o encontro, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, disse à mídia estatal que a estadia de Araqchi em Nova York não havia sido prorrogada e que o ministro retornaria a Teerã conforme o cronograma original.

O que está sobre a mesa

A mais recente proposta do regime dos aiatolás para reiniciar as tratativas contém exigências como o fim das hostilidades no Irã e no Líbano, o desbloqueio de bilhões de dólares em ativos da república islâmica, a suspensão das sanções americanas sobre o petróleo do país e o fim do bloqueio dos portos iranianos. Em contrapartida, Teerã se comprometeria a reabrir o Estreito de Ormuz e retomar as negociações sobre seu programa nuclear.

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O plano foi apresentado por Teerã como um roteiro de sete dias para interromper os combates e destravar as negociações. O Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do petróleo comercializado no planeta, é um dos principais pontos de tensão do conflito. O governo iraniano afirma que a reabertura da passagem depende do cumprimento das condições estabelecidas na proposta.

Trump rejeitou proposta iraniana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no sábado 26 que havia rejeitado a proposta iraniana, argumentando que a nação persa estaria sob forte pressão econômica e buscando um acordo rápido. No domingo, em entrevista ao ao portal de notícias Axios, porém, o ocupante do Salão Oval declarou esperar que os negociadores americanos voltassem a conversar com representantes iranianos nesta semana.

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Araqchi afirmou no domingo que os mediadores ainda não haviam comunicado formalmente a Teerã uma rejeição americana. O chanceler disse que o governo iraniano aguardava uma posição definitiva de Washington antes de decidir os próximos passos. “Nossas condições são claras, e qualquer movimento em direção à reabertura do Estreito de Ormuz está condicionado ao cumprimento dessas condições”, afirmou.

Segundo Araqchi, apenas uma solução negociada pode resolver o impasse. A retomada dos contatos ocorre depois de Trump rejeitar publicamente o plano iraniano, mas também sinalizar disposição para novas conversas, mantendo aberta a possibilidade de uma saída diplomática para o conflito.