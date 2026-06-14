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EUA e Irã: mediadores paquistaneses anunciam acordo e cessar-fogo

Estão suspensas imediatamente todas as operações militares, inclusive no Líbano, com uma cerimônia de assinatura marcada para dia 19, em Genebra

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 18h45 | Atualizado em 14 jun 2026, 20h00
ABRE E FECHA - Estreito de Ormuz: moeda de troca dos iranianos está no centro das discussões
Estreito de Ormuz (Majid Saeedi/Getty Images)
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EUA e Irã: mediadores paquistaneses anunciam acordo e cessar-fogo Priorize VEJA no Google

O primeiro-ministro do Paquistão anunciou que os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo de paz que suspende imediatamente todas as operações militares, inclusive no Líbano, com uma cerimônia de assinatura marcada para 19 de junho em Genebra.

“Com o acordo agora em vigor, os mediadores facilitarão uma série de reuniões esta semana. Essas discussões pré-implementação lançarão as bases para as negociações técnicas e a cerimônia oficial de assinatura”, escreveu Shehbaz Sharif, mediador-chave na guerra do Oriente Médio que já dura meses, no X, nas primeiras horas desta segunda-feira, horário de Islamabad.

O presidente Donald Trump afirmou no mesmo dia que o acordo de paz com o Irã “está agora concluído” e anunciou que o Estreito de Ormuz será aberto e que os EUA suspenderam o bloqueio marítimo imposto a Teerã.

“O acordo com a República Islâmica do Irã está agora concluído. Parabéns a todos!”, escreveu Trump em sua rede Social Truth, pouco depois de o mediador paquistanês ter anunciado que as duas partes haviam chegado a um acordo.

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“Autorizo, por meio deste documento, a abertura total do Estreito de Ormuz e, simultaneamente, autorizo ​​a suspensão imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos. Navios do mundo, liguem seus motores. Deixem o petróleo fluir!”, declarou.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou no domingo o acordo de paz EUA-Irã, com seu cessar-fogo permanente e a reabertura do Estreito de Ormuz, como um “passo crucial” para a resolução da guerra no Oriente Médio.

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“O secretário-geral espera que as partes aproveitem esse novo impulso e redobrem seus esforços para uma resolução definitiva do conflito”, disse Guterres em um comunicado atribuído a seu porta-voz, Stéphane Dujarric.

O que acontece agora?

De acordo com informações divulgadas pela imprensa americana, a assinatura de um memorando de entendimento entre os dois países deverá inaugurar uma nova fase de negociações, prevista para durar cerca de 60 dias. Nesse período, representantes de Washington e Teerã deverão discutir detalhes técnicos para encerrar definitivamente o conflito e definir mecanismos de implementação do acordo.

Entre os pontos citados por Donald Trump estariam o compromisso iraniano de não desenvolver armas nucleares e a realização de inspeções internacionais, embora os detalhes sobre como esse monitoramento ocorreria ainda não tenham sido divulgados. O presidente americano também indicou que eventuais flexibilizações de sanções econômicas poderão ser avaliadas futuramente.

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O anúncio ocorre em meio a um cenário de tensão no Oriente Médio. Neste domingo, 14, um ataque israelense atingiu a região de Dahieh, nos arredores de Beirute, no Líbano, provocando críticas de Trump. O presidente afirmou que a ação poderia comprometer os esforços diplomáticos em andamento, enquanto autoridades iranianas classificaram o território libanês como uma de suas principais linhas vermelhas nas negociações.

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, declarou na noite deste domingo, 14 que o acordo com os Estados Unidos põe “fim imediato à guerra”. “Em primeiro lugar, o fim imediato e definitivo da guerra e das operações militares nas diferentes frentes, incluindo o Líbano”, afirmou o diplomata.

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(Com AFP)

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