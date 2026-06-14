EUA e Irã: mediadores paquistaneses anunciam acordo e cessar-fogo

O primeiro-ministro do Paquistão anunciou que os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo de paz que suspende imediatamente todas as operações militares, inclusive no Líbano, com uma cerimônia de assinatura marcada para 19 de junho em Genebra.

“Com o acordo agora em vigor, os mediadores facilitarão uma série de reuniões esta semana. Essas discussões pré-implementação lançarão as bases para as negociações técnicas e a cerimônia oficial de assinatura”, escreveu Shehbaz Sharif, mediador-chave na guerra do Oriente Médio que já dura meses, no X, nas primeiras horas desta segunda-feira, horário de Islamabad.

O presidente Donald Trump afirmou no mesmo dia que o acordo de paz com o Irã “está agora concluído” e anunciou que o Estreito de Ormuz será aberto e que os EUA suspenderam o bloqueio marítimo imposto a Teerã.

“O acordo com a República Islâmica do Irã está agora concluído. Parabéns a todos!”, escreveu Trump em sua rede Social Truth, pouco depois de o mediador paquistanês ter anunciado que as duas partes haviam chegado a um acordo.

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“Autorizo, por meio deste documento, a abertura total do Estreito de Ormuz e, simultaneamente, autorizo ​​a suspensão imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos. Navios do mundo, liguem seus motores. Deixem o petróleo fluir!”, declarou.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou no domingo o acordo de paz EUA-Irã, com seu cessar-fogo permanente e a reabertura do Estreito de Ormuz, como um “passo crucial” para a resolução da guerra no Oriente Médio.

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“O secretário-geral espera que as partes aproveitem esse novo impulso e redobrem seus esforços para uma resolução definitiva do conflito”, disse Guterres em um comunicado atribuído a seu porta-voz, Stéphane Dujarric.

O que acontece agora?

De acordo com informações divulgadas pela imprensa americana, a assinatura de um memorando de entendimento entre os dois países deverá inaugurar uma nova fase de negociações, prevista para durar cerca de 60 dias. Nesse período, representantes de Washington e Teerã deverão discutir detalhes técnicos para encerrar definitivamente o conflito e definir mecanismos de implementação do acordo.

Entre os pontos citados por Donald Trump estariam o compromisso iraniano de não desenvolver armas nucleares e a realização de inspeções internacionais, embora os detalhes sobre como esse monitoramento ocorreria ainda não tenham sido divulgados. O presidente americano também indicou que eventuais flexibilizações de sanções econômicas poderão ser avaliadas futuramente.

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O anúncio ocorre em meio a um cenário de tensão no Oriente Médio. Neste domingo, 14, um ataque israelense atingiu a região de Dahieh, nos arredores de Beirute, no Líbano, provocando críticas de Trump. O presidente afirmou que a ação poderia comprometer os esforços diplomáticos em andamento, enquanto autoridades iranianas classificaram o território libanês como uma de suas principais linhas vermelhas nas negociações.

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, declarou na noite deste domingo, 14 que o acordo com os Estados Unidos põe “fim imediato à guerra”. “Em primeiro lugar, o fim imediato e definitivo da guerra e das operações militares nas diferentes frentes, incluindo o Líbano”, afirmou o diplomata.

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(Com AFP)