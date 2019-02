EUA e França decidem dar prosseguimento a missão no Afeganistão

A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, e o chanceler francês, Alain Juppé, decidiram neste sábado “trabalhar de forma conjunta” a fim de garantir o prosseguimento da missão internacional no Afeganistão, informou o Departamento de Estado americano.

Em uma conversa com Juppé, Hillary apresentou suas condolências pela morte de quatro soldados franceses no Afeganistão nesta sexta-feira, fato que levou o presidente da França, Nicolas Sarkozy, a pensar em antecipar o fim da missão, segundo o comunicado do Departamento de Estado.