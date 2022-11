EUA e China retomam negociações climáticas na cúpula da ONU

Os Estados Unidos e a China retomaram as negociações sobre a crise climática durante a 27ª conferência do clima da Organização das Nações Unidas (COP27), iniciada em 6 de novembro. A cooperação entre os maiores emissores de gases poluentes do mundo pararam desde a visita de Nancy Pelosi a Taiwan, território reivindicado por Pequim.

De acordo com informações do enviado climático dos Estados Unidos na cúpula, John Kerry, o retorno das conversas com Pequim é o resultado da reunião entre o presidente americano Joe Biden e o líder chinês Xi Jinping em Bali, no início desta semana.

“A China e os Estados Unidos realmente precisam cooperar nisso. Sem a China, não poderemos atingir a meta de limitar o aquecimento global em 1,5 graus”, disse Kerry à rede americana CNN.

A cooperação entre as potências tinha sido congelada em agosto, quando a China suspendeu as negociações em resposta à visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan.

Contudo, no encontro entre Biden e Jinping, Washington e Pequim “concordaram em capacitar altos funcionários importantes para manter a comunicação e aprofundar os esforços construtivos sobre essas e outras questões”, segundo a Casa Branca. Agora, o governo Biden espera para ver o que a China está disposta para fazer para obter progressos concretos.

Uma declaração do Ministério das Relações Exteriores da China disse que “os dois países trabalharão em conjunto para o sucesso da 27ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima”.

A cúpula também foi o lugar de encontro entre as autoridades climáticas dos Estados Unidos e da China com o presidente brasileiro eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Em sua primeira viagem ao exterior desde o pleito, o petista garantiu que irá restaurar a credibilidade do Brasil como parceiro nos esforços globais para conter o aquecimento global.

Entre as medidas previstas por Lula, está um plano abrangente para aumentar a aplicação da lei ambiental e criar empregos verdes. Sua equipe também está trabalhando em uma aliança entre as três maiores nações com florestas tropicais – Brasil, República Democrática do Congo e Indonésia.